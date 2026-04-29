Petrol akıyor, dengeler değişiyor: Ankara-Bağdat hattında sessiz kriz, Körfez’de açık satranç

Diplomatik kaynaklara göre Ankara, özellikle son yıllarda enerji güvenliği, transit gelirler ve uluslararası tahkim süreçlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle daha “kontrollü, denetimli ve egemenlik vurgusu yüksek” bir model üzerinde duruyor. Bağdat ise Irak’ın enerji gelirlerini merkezi otorite üzerinden garanti altına alacak bir mekanizma talep ediyor.

Bu karşılıklı yaklaşım, tarafların yalnızca ekonomik çıkarlar üzerinden değil; siyasi, hukuki ve stratejik parametreler üzerinden de yeni bir denge arayışına girdiğini ortaya koyuyor.

Özellikle uluslararası enerji çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde, bu anlaşmanın yenilenmesinin yalnızca iki ülke ilişkilerini değil, Avrupa’nın enerji arz güvenliğini de doğrudan etkileyeceği vurgulanıyor.

Irak’ta alarm: “Anlaşma bitiyor, alternatif yok”

Irak’ta yayımlanan enerji raporları ve Bağdat merkezli analizler, anlaşmanın sona ermesini “yüksek riskli bir geçiş süreci” olarak tanımlıyor.

Kerkük-Ceyhan hattının devre dışı kalması ihtimalinin, Irak’ın kuzey petrol ihracatında ciddi bir daralma yaratabileceği ifade edilirken, merkezi hükümetin Irak Kürdistan bölgesi üzerinden yapılan sevkiyat üzerindeki kontrolünü artırma çabalarının sahada karşılık bulmakta zorlandığı belirtiliyor.

Iraklı ekonomi uzmanları, yayımlanan İngilizce raporlarda Türkiye’nin artık yalnızca bir transit ülke değil; aynı zamanda bölgesel enerji güvenliğinin kilit aktörlerinden biri haline geldiğini vurguluyor.

Bu değerlendirmelere göre Ankara, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası değişen enerji jeopolitiğinde Avrupa ile Ortadoğu arasında kritik bir koridor rolü üstlenmiş durumda.

Bu nedenle yeni anlaşmanın kapsamı, sadece petrol taşımacılığıyla sınırlı kalmayacak; aynı zamanda enerji güvenliği, arz sürekliliği ve kriz yönetimi gibi başlıkları da içerecek şekilde genişleyecek.

Irak Kürdistan Bölgesi hattı: Geçici çözüm kalıcı mı oluyor?

Sahadaki fiili tablo ise daha karmaşık ve çok katmanlı bir yapıya işaret ediyor. Irak Kürdistan bölgesi üzerinden Türkiye’ye uzanan boru hattı aktif şekilde kullanılmaya devam ederken, bölgesel medyada yer alan haberlere göre günlük sevkiyat 160 bin ile 200 bin varil arasında değişiyor.

Bu miktarın lojistik ve siyasi gelişmelere bağlı olarak zaman zaman artış gösterdiği de ifade ediliyor. Bölgesel kaynaklar, bu hattın artık “alternatif” olmaktan çıkıp “zorunlu ana arter” haline geldiğini vurguluyor.

Ancak bu durum Bağdat-Erbil hattındaki gerilimi de derinleştiriyor. Irak Kürdistan bölgesi medyasında yer alan yorumlarda, merkezi hükümetin petrol gelirleri üzerindeki denetimini artırma çabalarının yeni bir siyasi krizi tetikleyebileceği ifade edilirken, Arap basını bu süreci “enerji üzerinden yürüyen düşük yoğunluklu bir iç çekişme” olarak tanımlıyor.

Bu çekişme, yalnızca ekonomik bir anlaşmazlık değil; aynı zamanda Irak’ın iç siyasi dengelerini doğrudan etkileyen bir güç mücadelesi olarak öne çıkıyor.

Teknik gerçeklik: Boru hattı hâlâ kırılgan

Öte yandan hattın teknik durumu da en az siyasi boyutu kadar kritik. Uluslararası enerji raporlarına göre, DEAŞ ile savaş döneminde ağır hasar gören Kerkük-Ceyhan hattının bazı segmentlerinde onarım ve modernizasyon çalışmaları devam ediyor.

İngilizce yayımlanan analizlerde, hattın tam kapasiteyle çalışabilmesi için kapsamlı altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyulduğu ve bu durumun yeni anlaşmanın finansal boyutunu doğrudan etkileyeceği belirtiliyor.

Habertürk’e konuşan diplomatik kaynaklar da bu tabloyu doğruluyor. Yetkililer, teknik kapasitenin artırılmasının yeni anlaşmanın en kritik başlıklarından biri olduğunu ve tarafların ortak yatırım modelleri üzerinde çalıştığını ifade ediyor. Bu durum, yeni dönemde enerji iş birliğinin yalnızca ticari değil, aynı zamanda teknik entegrasyon boyutuna da taşınacağını gösteriyor.

Hürmüz çıkmazı ve Basra’nın sessizliği

Irak’ın güney cephesinde ise tablo daha kırılgan ve belirsiz. Arap medyasında yer alan son raporlar, Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik riskleri nedeniyle Basra’dan yapılan petrol ihracatının ciddi şekilde yavaşladığını ortaya koyuyor.

Sigorta maliyetlerindeki artış, tanker trafiğindeki belirsizlik ve bölgesel gerilimler, Irak’ın güney hattındaki ihracat kapasitesini sınırlayan temel faktörler arasında gösteriliyor.

Bu gelişmeler, Türkiye üzerinden geçen kuzey hattının stratejik önemini daha da artırıyor. Irak’ın kendi tanker filosunun bulunmaması ve petrolü limanda satış modeliyle ihraç etmesi, ülkeyi lojistik açıdan dış aktörlere bağımlı hale getiriyor.

Uluslararası enerji çevreleri, bu kırılgan yapının Irak’ı yeni anlaşma sürecinde daha esnek ama aynı zamanda daha hassas bir pozisyona ittiğini vurguluyor.

Hürmüz’de kilit, Körfez’de satranç: İran’ın çok katmanlı enerji stratejisi

İran’ın Hürmüz Boğazı’nda artan askeri ve güvenlik baskısı, yalnızca deniz trafiğini hedef alan bir hamle olarak değerlendirilmiyor. Iraklı diplomatik kaynaklara göre Tahran, Körfez’de adeta çok katmanlı bir satranç oyunu yürütüyor; Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak gibi ülkeleri aynı anda baskı altına alacak bir strateji izliyor.

Arap basını ve Bağdat merkezli analizler, İran’ın yalnızca askeri caydırıcılıkla değil; sahadaki siyasi ve paramiliter aktörler üzerinden de enerji akışını etkilemeye çalıştığını vurguluyor.

Bu çerçevede petrol sahaları, boru hatları ve sevkiyat güzergâhları, klasik bir ekonomik unsur olmaktan çıkarak doğrudan jeopolitik mücadele alanına dönüşmüş durumda. Enerji artık sadece bir gelir kaynağı değil; aynı zamanda baskı, yönlendirme ve dengeleme aracı olarak kullanılıyor.

Kerkük hattında soğutma stratejisi ve Irak iç dengeleri

Irak’ta yayımlanan raporlarda, İran’a yakın bazı siyasi ve silahlı aktörlerin Kerkük merkezli enerji hatlarında “yavaşlatma ve soğutma” stratejisi izlediği yönünde dikkat çekici değerlendirmeler yer alıyor. Bağdat kulislerinde konuşulanlara göre, Kerkük’ten çıkan petrol sevkiyatında bilinçli bir yavaşlatma eğilimi söz konusu olabilir.

Bu stratejinin temel amacı, Irak’ı da diğer bölge ülkeleri gibi enerji üzerinden baskı altına almak olarak değerlendiriliyor.

Irak Kürdistan bölgesi ile Bağdat arasındaki kronik petrol gelirleri gerilimi, İran’ın bu alandaki manevra kabiliyetini artıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Iraklı uzmanlar, özellikle Kürt yönetimine karşı Tahran’ın son dönemde daha sert ve doğrudan etkili bir siyasi çizgi izlediğine dikkat çekiyor.

Hayfa projesi tartışması: İsrail faktörü ve bölgesel kırmızı çizgiler

Bölgedeki en tartışmalı başlıklardan biri ise İsrail’in Irak petrolünü kendi limanları üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı hedefleyen “Hayfa hattı” projesi.

Irak’ta yayımlanan analizlerde bu projenin uzun süredir gündemde tutulduğu, ancak hem Bağdat yönetiminin hem de Irak Kürdistan bölgesindeki siyasi aktörlerin buna kesin bir şekilde karşı çıktığı ifade ediliyor.

Şii, Sünni ve Kürt siyasi çevrelerin bu konuda ortak bir kırmızı çizgide buluştuğu; İsrail üzerinden bir petrol sevkiyatına hiçbir tarafın sıcak bakmadığı vurgulanıyor.

Buna karşın bölgesel kaynaklar, İsrail’in Washington üzerinde diplomatik baskı kurarak bu projeyi yeniden gündeme taşımaya çalıştığını belirtiyor. Uzmanlara göre bu girişim, yalnızca ekonomik bir proje değil; Doğu Akdeniz’den Körfez’e uzanan yeni bir enerji jeopolitiğinin parçası.

Tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan tablo oldukça çarpıcı: Bir tarafta Ankara ile Bağdat arasında yeni bir enerji mimarisi kurulmaya çalışılırken, diğer tarafta İran’ın bölgesel baskı stratejisi ve İsrail’in alternatif enerji koridorları arayışı devreye giriyor.

Petrol akmaya devam ediyor; ancak bu akışın yönü, kontrolü ve siyasi anlamı yeniden yazılıyor. Ortadoğu bir kez daha enerji üzerinden şekilleniyor—ama bu kez sadece boru hatları değil, satranç tahtasının tamamı hareket halinde.