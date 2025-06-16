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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatları arz endişesi nedeniyle yükselişte - Enerji Haberleri

        Petrol fiyatları arz endişesi nedeniyle yükselişte

        Petrol fiyatları İsrail'in İran'a ait enerji altyapılarını hedef almasının ardından Orta Doğu'daki arz risklerinin artmasıyla birlikte yükselişe geçti. Analistler, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda uluslararası petrol fiyatlarının varil başına 130 dolara kadar çıkabileceğini söylüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 08:27 Güncelleme: 16.06.2025 - 08:27
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        Petrol fiyatları yükselişte
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        İsrail basınında yer alan haberde, İran'ın gece ülkenin kuzeyine füzelerle düzenlediği misilleme saldırısında Hayfa kentinde Bazan şirketine ait bir petrol rafinerisinde hasar oluştuğu kaydedildi.

        Saldırıda can kaybı olmadığı, rafineride tesisler arasındaki boru ve iletim hatlarında hasar oluştuğu ifade edildi.

        Petrol fiyatları çatışmanın bölge genelinde genişleyebileceği ve Orta Doğu'dan petrol ihracatını önemli ölçüde aksatabileceği endişeleriyle yükseldi.

        Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 1,5 artarak varil başına 75,35 dolara yükselirken, ABD Ham Petrol yüzde 1,5 artarak 74,08 dolara çıktı.

        “PETROL FİYATLARI 120-130 DOLAR ARALIĞINA FIRLAYABİLİR”

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı "planlanan saldırılara son vermek" amacıyla nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varmaya çağırırken, yaşanan son gelişmeler, dünya petrolünün yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatların aksayabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

        Analistler, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alması halinde ağır bedeller ödeyebileceğini belirtirken, ülke ekonomisinin deniz yoluyla yapılan petrol ihracatına büyük ölçüde bağımlı olduğunu ve bu adımın İran’ın tek büyük petrol müşterisi olan Çin ile ilişkilerine de zarar verebileceğini aktardı. JP Morgan’ın Haziran 2025 tarihli değerlendirmesine göre de, boğazın kapanması durumunda petrol fiyatları varil başına 120-130 dolar aralığına fırlayabilir.

        HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

        Hürmüz Boğazı, Ortadoğu’daki petrol üreticisi ülkelerin Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve ötesine ikmal yaptığı kritik bir güzergâh. Boğaz, dünyanın en önemli petrol geçiş noktası olarak biliniyor. Küresel petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20’si, yani günde 20 milyon varile yakın petrol bu boğazdan geçiyor.

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