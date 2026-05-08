Petrol fiyatları yeniden yükseldi
Petrol, ABD ile İran arasında gerilim ve çatışmaların yeniden başlamasının ardından cuma günü yüzde 1'den fazla yükseldi
Giriş: 08 Mayıs 2026 - 08:19 Güncelleme:
Petrol, ABD ile İran arasında yeniden çatışmaların başlamasının ardından, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik umutların da zayıflamasıyla cuma günü yüzde 1’den fazla yükseldi.
Bloomberg HT verilerine göre brent petrol vadeli işlemleri yüzde 1,41 artışla varil başına 101,47 dolara yükseldi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1,18 artışla 95,93 dolara çıktı. Piyasa açılışında fiyatlar yüzde 3’ten fazla yükselmişti.
Bu yükseliş, hafta başında ABD ile İran’ın çatışmaları sona erdirecek ve Hürmüz Boğazı’nın tamamen yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmaya yakın olduğuna dair haberlerin ardından görülen üç günlük düşüş serisini sonlandırdı.
* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ