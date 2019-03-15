Brent petrol, benzin ve motorin fiyatlarını artırıyor. Depoyu doldurmanın maliyeti yükseliyor.

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, brent petrol üzerinden belirleniyor. Brent petrolde son günlerde yukarı yönlü, kendi içinde zirve oluşturan hareket gözleniyor. Brent petrol hafta içinde 67,81 doları gördü. Bu düzey, son 5 ayın zirvesi anlamına geliyor.

Peki, petrolde artış eğilimi sürecek mi? Brent petrol, eylül ayında 76 dolardı. Ekim ayında 2018 yılının zirvesini yaptı ve 85 dolara kadar çıktı. Bu artışta, ABD’nin İran’a yönelik kasım ayında başlayacağını açıkladığı petrol ambargosu etkili oldu. Daha sonra zirveden döndü kasım ayına 73 dolarla başladı. Aynı ay içinde 59 dolara kadar düştü. aralık ayında dip yaptı ve 50 dolara indi.

Petrol fiyatları, yeni yılın ilk ayında kademe kademe artarak 60 dolarlar düzeyine kadar çıktı. Şubat ayında da artış devam etti. 67 dolara kadar çıktı. Daha sonra düşmeye başladı. Mart ayıyla birlikte yeniden yukarı yönlü hareketlilik gözlenmeye başladı. Brent petrol, son birkaç gün içinde 5 ayın zirvesini gördü ve 67,81 dolara kadar çıktı.

Uzmanların görüşü ne? Petrolde artışın devam edebileceğini öngören uzmanlar, “Suudi Arabistan’ın petrol üretimini daha da kısması bekleniyor. Bu durum petrol fiyatlarını yukarı itebilir” dedi.

Vatandaşı artış nasıl etkiler? Brent petrol, benzin ve motorin fiyatlarını artırıyor; depoyu doldurmanın maliyeti yükseliyor. Türkiye’nin cari açığı büyüyor; dolara olan ihtiyaç katlanıyor.