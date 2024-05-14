Fransız otomotiv üreticisi Peugeot, hafif ticari araç ürün gamını baştan aşağı yeniledi.

Yenilenen tasarımları, yeni nesil akıllı donanımları ile yeni Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert Van ve Expert Traveller modelleri Türkiye’de satışa sunuldu.

Tamamı yeni nesil dizel motorlardan oluşan yeni araçların fiyatları 913 bin 500 TL ile 1 milyon 650 bin 500 TL arasında değişiyor.

Peugeot,’nun 2023 yılını hafif ticari araçta iki yerli üreticinin ardından 3’üncü sırada tamamladığını söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, "Hafif ticari araç pazarından yüzde 7,6 pay alarak, kendi toplam pazar payımızın da üzerinde pay ile hedefimizi gerçekleştirdik. Tamamen yenilenen ticari araç ürün gamımızla iddialı hedeflerimiz devam edecek" dedi.

Bu yıl da hafif ticari araç pazarında yüzde 7-7.6 arasında bir pay hedeflediklerini kaydeden Reyhanoğlu, "Geçtiğimiz seneyi 20 bin 83 adetlik hafif ticari araç satışı ile kapatmıştık. Toplam pazarın yüzde 22’sini hafif ticari araçlar oluştururken bizde bu oran yüzde 26 olarak gerçekleşmişti. Bu oranı 2024’te de, yine pazarın üzerinde olacak şekilde korumayı hedefliyoruz" dedi.

Bu yılki hedeflerin gerçekleşmesinde yeni Rifter ve yeni hafif ticari ailesinin büyük etkisinin olacağını da vurgulayan Gülin Reyhanoğlu, "2024 yılı ocak-nisan ayları arasında 20 bin 900 adetlik toplam satışa ulaştık, bunun 16 bin 757 adedi binek modellerimizden, 4 bin 143 adedi de hafif ticari modellerimizden geldi. İlk 4 aylık dönemde toplam pazardaki sıralamamızı korumaya devam ediyoruz. Hafif ticari araç pazarında geçen yıl ulaştığımız yüzde 7,6’lık pazar payımızı 2024 sonunda korumayı ve daha da üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Bu yıl binek modellerimiz için başlattığımız elektrikli atağı, ardından ilerleyen dönemde hafif ticari araç modellerimiz ile devam edecek" ifadelerini kullandı.