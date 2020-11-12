TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Ersin'e 2 maç men cezası verdi. Genç file bekçisi, Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

PFDK, Gençlerbirliği'nin Medipol Başakşehir ile yaptığı maçta rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Mattias Erik Johansson'u ise 3 müsabakadan men ve 13 bin lira para ile cezalandırdı.

Kurul, Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'a 24 bin lira para cezası verdi.

PFDK, ayrıca Aytemiz Alanyaspor'un güney kale arkası loca tribünü C ve D, MKE Ankaragücü'nün batı loca tribünü 32 ve 37. bloklarındaki seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki ev sahibi olacakları maç için bloke edilmesini kararlaştırdı.

TFF 1. Lig takımlarından Ankaraspor 26 bin, Ümraniyespor 12 bin, Royal Hastanesi Bandırmaspor 4 bin 500, Akhisarspor oyuncusu Theodor Elmar Bjarnason ise 3 maç men ve 13 bin lira para cezası aldı.