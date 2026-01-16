PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Kupa maçında yaşananlar sebebiyle Galatasaray'a 1 milyon 320 bin ve Fenerbahçe'ye 330 bin para cezası verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin lira para cezasına hükmettiği Galatasaray'a, kupa seremonisine katılmadığı için de 1 milyon 100 bin lira ceza uyguladı.

Disiplin Kurulu, aynı müsabakada Fenerbahçe'ye taraftarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 330 bin lira ceza verdi.

PFDK, çeşitli seplerden dolayı Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'a 480 bin lira, Amed Sportif Faaliyetler'e 300 bin lira, Sakaryaspor'a da 137 bin lira para cezası verdi.

Kurul, Alagöz Holding Iğdır FK sporcusu Gianni Bruno'yu rakip oyuncuya yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maçtan men ederken oyuncuya ayrıca 40 bin lira ceza kesti. Özbelsan Sivasspor forması giyen Özkan Yiğiter de rakip sporcuya yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası aldı.

Disiplin Kurulu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun Menemen FK mücadelesine çıkmaması sebebiyle Akdeniz ekibini 3-0 hükmen mağlup ilan ederken, 3 puanının da silinmesine hükmetti.