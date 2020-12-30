Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i sahasında 4-1 mağlup ederken futboldan çok hakem Bahattin Şimşek'in kararları konuşulmuştu. Şimşek, konuk ekipten Rafael'i üst üste gösterdiği iki sarı kartla oyundan ihraç ederken görüntülerde Rafael'in rakibine temasta bulunmadığı ve faulü yapan kişinin Skrtel olduğu tespit edilmişti.

PFDK, gündeme bomba gibi düşen bir kararla Rafael'in biri hakeme şiddetli itirazdan olan 2 sarı kartını da iptal ederken Brezilyalı futbolcu, Kasımpaşa karşısında forma giydi. Tüm spor kamuoyu bu skandal kararı eleştirirken Habertük TV'ye konuşan Hürriyet yazarı Tahir Kum, Başakşehir'in hükmen yenilgi tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Kum, Rafael kararının skandal olduğunu vurgulayarak Brezilyalı oyuncunun iptal edilen kartının Skrtel'e yazılması gerektiğini ifade etti. Kum, 3 sarı kartı bulunan Skrtel'in bu durumda Kasımpaşa maçında sahada olamayacağının altını çizerek Slovak oyuncunun bu maçta oynamasının kural hatası ve hükmen yenilgi tehlikesini getirdiğini bildirdi.

İşte Tahir Kum'un çok konuşulacak açıklamaları: