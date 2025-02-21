PFDK'den karar: Arda Turan'a ceza yok!

Müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza verilemediği açıklandı.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, 16.02.2025 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 525.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İKAS EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN hakkında, müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir.