        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor PFDK'dan Trabzonspor'a tribün cezası! - Trabzonspor Haberleri

        PFDK’dan Trabzonspor’a tribün cezası!

        Trabzonspor, geçen hafta sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 1 milyon 280 bin TL para cezasına çarptırılarak, 53 blokta yer alan 34 bin 718 taraftarın biletleri de 1 maçlığına bloke edildi. Kararla birlikte bordo mavililer, 41 bin kapasiteye sahip Papara Park Stadyumu'ndaki ilk iç saha maçında taraftarlarının büyük kısmından yoksun olarak sahaya çıkacak.

        Giriş: 10.04.2026 - 15:57
        Trabzonspor’un Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan’da oynanan Galatasaray karşılaşmasının arından Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun sevk kararının ardından cezalar belli oldu. Trabzonspor’un 2-1 galip geldiği karşılaşmanın ardından, hem kulübe para cezaları kesildi hem de taraftarlara yönelik yaptırımlar uygulandı. Trabzonspor, PFDK tarafından kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 1 milyon 280 bin TL para cezasına çarptırılarak, 53 blokta yer alan 34 bin 718 taraftarın biletlerini de 1 maçlığına bloke edildi. Kararla birlikte bordo-mavililer, 41 bin kapasiteye sahip Papara Park Stadyumu’ndaki ilk iç saha maçı olan RAMS Başakşehir karşılaşmasında taraftarlarının büyük kısmından yoksun olarak sahaya çıkacak.

        PFDK tarafından ceza alan bloklar ise şu şekilde:

        “KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN J, K, I, H, L, GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN J, L, K, I, GÜNEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN G2, D, A3, E, B, G1, A2, G3, C, A1, F, DOĞU ÜST TRİBÜN F, E, C, B, A, D, RENT GO KUZEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN C, D, A, A2, E, B, A1, A3, TRABZONSPOR FAN TOKEN ALT DOĞU TRİBÜN I, J, L, K, H, MATTİA AHMET MİNGUZZİ TRİBÜN H, J2, BATI ÜST TRİBÜN H, G, B, A, BATI ALT VIP TRİBÜN SİLVER A, SİLVER B, GOLD B, GOLD A, PLATINUM B, BATI ALT TRİBÜN I1, I2, J1numaralı bloklar”

