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Sağlık alanında faaliyet gösteren Sanofi'nin, Workinton iş birliğiyle hayata geçirdiği PharmUp Girişimcilik Programı'nın final etkinliği gerçekleştirildi.

Haziran ayında hayata geçirilen ve sağlık dikeyinde çalışan ölçeklenebilir, geliştirilebilir ve sürdürülebilir fikirlerin hayat bulduğu bir girişimcilik proje yarışması olan PharmUp’a 70 girişimcinin başvuru yaptığı açıklandı.

Programa başvuran girişimcilerin, ‘hastalık farkındalığı ve bilinçlendirme’, ‘hastalık ve tedavi yönetimi’, ‘sağlık sistemine yönelik çözümler’ ve ‘sağlık teknolojilerinde yenilikler’ olmak üzere 4 ana başlıkta değerlendirildiği kaydedildi.



Verilen bilgiye göre, PharmUp jüri üyeleri tarafından seçilen 5 girişim, mentorluk ve eğitim programlarına katıldı.

'EKOSİSTEM AÇISINDAN UMUT VERİCİ'

3 aylık hızlandırma dönemini kapsayan PharmUp’ta sağlık alanında, fikir aşamasını geçmiş, araştırılmış veya prototipini üretmiş girişimler ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen programlarda desteklendi.

5 aylık bir sürecin ardından gerçekleştirilen Demo Day’de projelerini jüri üyelerine sunan 5 girişimin kazananı Aksense oldu. Kazanan girişimle birlikte jüri üyelerinin etkilendikleri bir diğer girişime ise Jüri Özel Ödülü verildi. Jüri Özel Ödülü’ne ise HiDNA layık görüldü.

Sanofi Türkiye İnovasyon ve Proje Yönetimi Müdürü Onur Yörükoğlu, "Başvuran projelerin yüksek kalite standartları ve sunulan fikirlerin uygulanabilirliği sağlık ekosistemimiz açısından oldukça umut verici" dedi.

PharmUp’ın kazananı Aksense, hastane enfeksiyonlarının erken evrede ve hızlı tanısı için hasta başı enfeksiyon tanı cihazı geliştiren bir girişim olarak öne çıkıyor.

HiDNA girişimi ise, dijital verilerin DNA’da şifrelenmesi, arşivlenmesi ve pratik geri okunmasına yönelik platform teknolojisi geliştiriyor.

Finale kalan diğer girişimler ise Albert Health, Pepapp ve Respo Gadgets oldu.