        Pierre Jodlowski Bilgi Üniversitesi'nde

        Bu yıl 30. yılını kutlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi, çağdaş müzik sahnesinin uluslararası ölçekte tanınan isimlerinden Pierre Jodlowski'yi 24 ve 25 Şubat tarihlerinde özel bir program kapsamında konuk ediyor

        Giriş: 21.02.2026 - 00:22 Güncelleme: 21.02.2026 - 00:22
        Pierre Jodlowski Bilgi Üniversitesi'nde
        İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü, çağdaş müziğin önde gelen bestecisi ve multimedya sanatçılarından Pierre Jodlowski’yi 24–25 Şubat 2026 tarihlerinde ağırlıyor. Seminer, konser ve öğrenci odaklı atölyeleri kapsayan program, disiplinlerarası müzik üretimine odaklanıyor.

        İki gün sürecek program, 24 Şubat Cuma saat 11.00’de santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleşecek “Organsız Beden” başlıklı seminerle başlayacak. Seminerde Jodlowski, Antonin Artaud’nun Tarahumaralar adlı metninde ortaya koyduğu “organsız beden” kavramından hareketle, farklı medyalar arasında kurduğu ilişkileri, eserlerinde benimsediği kavramsal yaklaşımları ve üretim süreçlerinde kullandığı teknik yöntemleri paylaşacak.

        Etkinlik programı, aynı gün akşam Kadıköy Karga’da gerçekleştirilecek konser ile devam edecek. Saat 21.30’da NodDuo’nun sahne alacağı konserde, saat 22.00’de Pierre Jodlowski ve BİLGİ Müzik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tolga Tüzün elektronik doğaçlama performansıyla dinleyicilerle buluşacak. Performans, deneysel ve elektronik müzik tarzında gerçekleşecek.

        Pierre Jodlowski, 24 ve 25 Şubat tarihlerinde BİLGİ Müzik öğrencileriyle kompozisyon dersleri ve bağımsız çalışma oturumlarında bir araya gelecek. Buluşma, öğrencilerin müzik, elektronikler, metin ile politik ve bedensel varoluşun kesişiminde şekillenen çağdaş bestecilik pratikleriyle etkileşim kurmasına olanak sağlayacak.

        Tarih, kültür ve doğal güzellikleriyle yarışıyorlar

        UNESCO tarafından 2016'da Dünya Miras Listesi'ne dâhil edilen Ani Antik Kenti'nde, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ani Örenyeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan öncülüğünde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan bulgular, Türklerin Anadolu'ya girişleri adına tarihe ışık tutuyor. Ar...
        #Pierre Jodlowski
        #İstanbul Bilgi Üniversitesi
        #Santralistanbul
