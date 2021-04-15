"BEN ÇOK ŞANSLIYDIM"

Kızının oyunculuğa meyilli olduğunu ifade eden Pınar Altuğ, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Doğduğu günden beri set ortamını bilen bir çocuk. Gönlünde var ama bu işi yapacak ise benim gibi alaylı olmayacak, okullu olacak. Alaylı ile okullu arasındaki farka karar verecek olan kişi ben değilim.

Ben çok şanslıydım. Tamer Karadağlı gibi bir isimle çalıştım. Bana hiç üstten bakmadı. Hep destek oldu. Zeyno Gönenç de aynı şekilde öyle.... Ben çok özel bir yerdeydim ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Fakat okullu olmak isterdim.