        Pınar'dan ihracat hamlesi

        Pınar'dan ihracat hamlesi

        Pınar yeni pazarlara açılmak hedefiyle Worldfood fuarına katıldı. 2024 yılında ihracattan 42,8 milyon dolar gelir elde eden Pınar Süt, başta Ortadoğu ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak 37 ülkeye ihracat yaptı. Geçen yıl 30 ülkeye ihracat yapan Pınar Et ise 2024 yılında 4,9 milyon dolar ihracat geliri elde etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 13:11 Güncelleme: 09.09.2025 - 13:11
        Pınar'dan ihracat hamlesi
        İhracat kanallarını genişletmek, premium ürünlerinin ihracattaki ivmesini artırmak, yeni pazarlara ulaşmak için Worldfood fuarına katılan Pınar, süpermarket zincirleri, AB ve Orta Doğu ülkelerinden dağıtımcılar, HoReCa segmenti ve sağlıklı beslenmeye ilgi duyan tüketicileri standında ağırladı.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Pınar Süt, 2024 yılında 8 yeni pazara girerek Fransa, İsviçre, İrlanda, Finlandiya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan ve Bosna Hersek’e ürün ihraç etmeye başladı.

        2024 yılında ihracattan 42,8 milyon dolar gelir elde eden Pınar Süt, başta Ortadoğu ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 37 ülkeye ihracat yaptı. 2024 yılında Türkiye’den yapılan markalı süt ve süt ürünleri ihracatının %15’ini Pınar Süt tek başına gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl 8 yeni pazara girerek Fransa, İsviçre, İrlanda, Finlandiya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan ve Bosna Hersek’e ürün ihraç etmeye başlayan Pınar Süt, yurt dışı satışlarının yarısından fazlasını Körfez ülkelerine (BAE, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Katar, Suudi Arabistan) yapıyor.

        Pınar Et, geçen yılki ihracat faaliyetleri kapsamında 30 ülkeye ihracat yaparken KKTC, Irak ve Azerbaycan pazarlarındaki varlığını da güçlendirdi. Pınar Et, özellikle şarküteri ürünleriyle 4,9 milyon dolar ihracat geliri elde etti.

