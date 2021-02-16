"BENDEN NEDEN MAKYAJ VİDEOSU İSTİYORSUNUZ?"

27 yaşındaki ünlü oyuncu, 170 binden fazla beğeni alan paylaşımlarına şu notu düştü:

Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur. Anlamlı parçalarda bugün... Genelde makyaj yapmıyorum arkadaşlar. Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz? Teşekkürler...