Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Pınar Deniz Kimdir? Pınar Deniz yaşı kaç, nereli? İşte hayatı ve dizileri

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Vatanım Sensin ile ünlenen Pınar Deniz'in hayatı ve oynadığı diziler araştırılıyor. Kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı'yla aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz magazin gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Pınar Deniz Kimdir? Pınar Deniz yaşı kaç, nereli? İşte hayatı ve dizileri

Pınar Deniz Kimdir? Pınar Deniz yaşı kaç, nereli? İşte hayatı ve dizileri

Magazin Dünyası Pınar Deniz - Yiğit Kirazcı aşkını konuşuyor. Ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan Pınar Deniz'in yaşı ve memleketi merak konusu oldu. İşte genç oyuncu Pınar Deniz'e dair merak edilenler...

PINAR DENİZ KİMDİR?

Deniz, 4 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı.

PINAR DENİZ DİZİLERİ

Televizyon
YılYapımRolNotlar
2014Sil BaştanEvrim-
2015Beyaz YalanAzra-
2016-2018Vatanım SensinYıldızBaşrol oyuncusu
2018Bir Deli RüzgarGökçe YücelBaşrol oyuncusu
2020Aşk 101BurcuBaşrol oyuncusu
2020Menajerimi AraKendisiKonuk oyuncu
2021Kırmızı OdaNazlıKonuk oyuncu

PINAR DENİZ FİLMLERİ

Sinema
YılYapımRolNotlar
2017Kardeşim Benim 2DidemBaşrol oyuncusu
2020İnsanlar İkiye AyrılırCerenBaşrol oyuncusu
2021Aşkın KıyametiSelinBaşrol oyuncusu

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şarkıcı Gülay kimdir? Şarkıcı Gülay Sezer aslen nereli, hastalığı ne? İşte biyografisi
BİYOGRAFİŞarkıcı Gülay kimdir?
Cengiz Aytmatov kimdir? Cengiz Aytmatov kitapları neler? İşte hayatı ve eserleri
BİYOGRAFİCengiz Aytmatov kimdir?
Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel boyu kaç?
BİYOGRAFİHande Erçel kimdir?
Kerem Bürsin kimdir, kaç yaşında? Kerem Bürsin'in boyu kaç?
BİYOGRAFİKerem Bürsin kimdir?
Kubilay Aka kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kubilay Aka hayatı hakkında
BİYOGRAFİKubilay Aka kimdir?
Bensu Soral kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bensu Soral hayatı hakkında
BİYOGRAFİBensu Soral kimdir?
Ali Küçükbalçık kimdir? Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
BİYOGRAFİAli Küçükbalçık kimdir?
Survivor Steven nereli? Steven Salam kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİSurvivor Steven kimdir?
Survivor Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında? Survivor Ayşe boyu kaç, mesleği ne?
BİYOGRAFİSurvivor Ayşe Yüksel kimdir?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? Aleyna Kalaycıoğlu boyu kaç, mesleği ne?
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?