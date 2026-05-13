        Pınar Deniz: Oğlumla birlikte hayatım değişti

        Pınar Deniz: Oğlumla birlikte hayatım değişti

        Geçtiğimiz yıl anne olan oyuncu Pınar Deniz, "Hayatımda çok şey değişti. Gerçekten bir çocuk geliyor ve dünya değişiyor" dedi

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 10:57
        "Hayatım tamamen değişti"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Pınar Deniz, geçtiğimiz yıl nisan ayında oğlu Fikret Hakan’ın dünyaya gelmesiyle hayatında köklü değişiklikler yaşadığını belirtti. Oyuncu projelere iki yıl ara verdiğini hatırlatarak “Hayatımda çok şey değişti. Gerçekten bir çocuk geliyor ve dünya değişiyor. Biraz heyecanlıyım, projeleri değerlendirirken ‘Acaba çocuğuma daha az mı zaman ayırırım?’ diye korkular yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

        Anneliğin kendisini nasıl dönüştürdüğüne de değinen oyuncu, “Empati duygusu yüksek biriydim, şimdi çok daha anlayışlı birine dönüştüm. Oğlum bana şunu gösterdi; insan başına gelmeden hiçbir konu hakkında yorum yapmamalı. Bu süreç beni daha dingin biri yaptı ve insan psikolojisini daha iyi anlamama yardımcı oldu” dedi. Deniz, “Evde Fiko’nun alanları var, biz sadece yaşıyoruz gibi düşünün. Uykusuzluk zordu ama zamanla rayına oturuyor. Zor ama çok güzel bir süreç” diyerek, annelik hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

        Eşi Kaan Yıldırım hakkında da konuşan Deniz, “Biraz kocamı öveceğim” diyerek gülümsetti ve “Kaan gerçekten çok yardımcı oldu, sorumluluk bilinci çok yüksek. Fiko’dan önce de çok düşünen biriydi ama şimdi anı daha çok yaşayan, çoğu şeyi sorun etmeyen birine dönüştü” dedi. Pınar Deniz, ikinci çocuk sorularına ise “Önce biraz bu sürecin keyfini çıkarmak ve işime dönmek istiyorum” yanıtını verdi.

        Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi 'Yorgun Güneş' hakkında da konuşan oyuncu, projeye seçilme sürecini “Bu projeyi audition ile aldım, doğrudan teklif gelmedi. Deneme çekimine girdim. Nuri Bilge Ceylan’la çalışmak büyük bir gurur. Her oyuncunun hayalindeki ilk üç yönetmenden biridir, çok heyecanlıyım. Kerem (Bürsin) de sağ olsun güzel şeyler söylemiş, çok teşekkür ederim” sözleriyle anlattı.

        Yoğun iş temposu ve annelik dengesine dair planlarını da paylaşan Deniz, “Şu an Kaan çalışıyor, ben çalışmıyorum. Ben çalıştığımda o duracak. Bu konuda birbirimize destek oluyoruz. Fikret 2 yaşına doğru gidiyor, büyük ihtimalle sette benimle olacak. Oğlumla birlikte vakit geçirmeye devam edeceğim” diyerek, sözlerini tamamladı.

