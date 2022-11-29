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Haberler Enerji Pınar Et karbon nötr olma yolunda
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Pınar Et, karbon nötr olma yolunda güneş enerjisine yatırım yapıyor

Pınar Et, 30 Milyon TL yatırımla 1,77 MWp kurulu güce sahip çatı GES kurarak elektrik enerjisinin %10’unu yenilenebilir enerji kaynağından etmeyi hedefliyor

Pınar Et karbon nötr olma yolunda
HABERTURK.COM

Türkiye’nin ilk özel girişim entegre et tesisi olarak kurulduğu günden bu yana sorumlu üretici kimliğinden ödün vermeden çalışan Pınar Et, sera gazı emisyonu yoğunluğunun azaltılması 2050 yılı sonuna kadar karbon nötr kuruluş olma yolunda yatırımlarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Pınar Et, üretim tesislerinin çatısına 30 milyon TL’lik yatırımla 1,77 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi panelleri yerleştiriyor. Böylelikle Pınar Et, kullanılan elektrik enerjisinin %10’unu yenilenebilir enerji kaynağından edecek.

'SONSUZ ENERJİ KAYNAĞI GÜNEŞTEN FAYDALANMAK İÇİB TESİSLERİMİZE GES KURULUMU GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

2022'de sürdürülebilirlik hedeflerinin ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda yaptıkları çalışmalar içinde GES yatırımının önemine değinen Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, “Tüm dünyada yaşanan salgın ve beraberindeki sorunların ülkemize etkileri, sürdürülebilirliğin öneminin anlaşılmasını sağlarken riskleri de gözler önüne serdi. Daha iyi bir gelecek için dünyamızı hepimizin korumaya ihtiyacı olduğunu görüyor ve hissediyoruz. Sürdürülebilirlik, tüm nesiller için iyi bir geleceğin on şartı arasında yer alıyor. Bu yolda atılan her doğru adım, daha iyi bir geleceğin oluşmasını sağlıyor. Pınar Et olarak bu adımlardan birinin sonsuz bir enerji kaynağı olan güneşten faydalanmak olduğu inancıyla tesislerimize GES kurulumu gerçekleştirmeye başladık. Sürdürülebilir geleceğin anahtarlarından biri olan yenilenebilir enerjiden biz de faydalanmaya başlayarak karbon nötr kuruluş olma yolunda bir adım daha atmış olacağız” şeklinde konuştu.

Pınar Et, 2030 yılı sonuna kadar sera gazı emisyonu yoğunluğunu %30 ve su ayak izini de %15 azaltmayı hedefliyor. Enerji kullanımını 2022 yılı sonuna kadar %5 azaltmayı hedefleyen Pınar Et, su ve enerji konularında hedefleri olan tedarikçi sayısını da yine yılsonunda %30 artırmış olmayı planlıyor.

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