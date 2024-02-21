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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Pınar, Gulfood Fuarı’nda ürünlerini sergiledi - İş-Yaşam Haberleri

        Pınar, Gulfood Fuarı’nda ürünlerini sergiledi

        Pınar, Dubai'de başlayan Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı'ndaki yerini aldı. Pınar, Gulfood'da bölgenin damak tadına ve kullanım alışkanlıklarına uygun olarak geliştirdiği ürünleri sergiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 15:18 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:18
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        Pınar, Gulfood Fuarı'nda ürünlerini sergiledi
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        Bu yıl 29’uncusu düzenlenen Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı, Dubai’de kapılarını açarken Pınar, 24’üncü kez fuardakini yerini alarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde üretilen ürünlerinin yanı sıra inovatif ürün çeşitlerini sergilemeye başladı. Bu yıl 23 Şubat’a kadar sürecek olan fuara 190’dan fazla ülke, 5 binden fazla şirket katılıyor.

        Gulfood Fuarı’nda Türkiye’den ihraç edilen Pınar ürünlerinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri’nde hizmete açtıkları fabrikada ürettikleri yeni ürünleri ziyaretçilerle buluşturduklarını belirten HDF FZCO ve HADAF Foods Genel Müdürü Arda Cenk Tokbaş, “Bu yıl fuarda ‘Sağlık Lezzet ve Doğallık’ temasıyla ürünlerimizi birçok müşterimize ulaştırdık, yeni müşterilerle temas kurduk. Fuar sayesinde Pınar’ın var olan pazarlarına ek olarak yeni ülkelerden de birçok yeni potansiyel müşteri, distribütör, zincir market, toptancı ve ev dışı tüketim kanalından katılımcılarla tanışarak kaliteli ürünlerimizi tanıtma fırsatı yakaladık. Standımıza uğrayan her bir ziyaretçimize de Pınar’ın şefleri tarafından hazırlanan özel lezzetleri deneyimleme imkânı sunduk” dedi.

        Pınar, geçen sene ürünleriyle dünyanın farklı bölgelerinde varlık gösterirken Pınar Süt özelinde yurt dışı satışlarının yüzde 57‘sini BAE, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Katar, Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerine gerçekleştirdi.

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