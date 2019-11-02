Müsabakaya iyi başlayan Pınar Karşıyaka, ilk periyotu 17-10 önde geçerken, ikinci çeyrekte de etkili oyununu devam ettirerek soyunma odasına 45-20 üstün gitti.
Ev sahibi ekip, ikinci yarıya kontrollü başlarken, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve son çeyreğe 66-45 galip durumda girdi. Türk Telekom'un dördüncü periyottaki çabası yeterli olmazken, Pınar Karşıyaka müsabakayı 85-66 kazandı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Ozan Çakar
Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 12, Yunus Emre Sonsırma, Arca Tülüoğlu, Semih Erden 9, Onuralp Bitim 13, Kennedy 6, Morgan 8, Triche 9, Taylor 20, MBaye 8, Görkem Doğan, Nusret Yıldırım
Türk Telekom: Johnson 11, Hunter 3, Muhammed Mustafa Baygül 12, Polat Kaya 3, Metin Türen 6, Şafak Edge 2, Fall 10, Akif Egemen Güven 13, Enes Berkay Taşkıran, Wiltjer, Efe Beşok, Campell 6
1. Periyot: 17-10
Devre: 45-20
3. Periyot: 65-45
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