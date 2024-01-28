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        Haberler Spor Basketbol STBL Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes´i 99-81 mağlup etti - Basketbol Haberleri

        Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes´i 99-81 mağlup etti

        Basketbol Süper Ligi´nde zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes´i 99-81 yendi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu´nda dolu tribünler önünde oynanan maçın ilk periyodunu ev sahibi Pınar Karşıyaka 27-19 önde tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 22:16 Güncelleme: 28.01.2024 - 22:16
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        Karşıyaka Efes'i 18 sayıyla geçti
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        Türkiye Basketbol Süper Ligi´nde Pınar Karşıyaka, zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Anadolu Efes´i 99-81'lik skorla mağlup etti.

        Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu´nda dolu tribünler önünde oynanan maçın ilk periyodunu ev sahibi Pınar Karşıyaka 27-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de çok etkili bir oyun sergileyen yeşil-kırmızılılar devreye 57-35 galip girdi. Kaf-Kaf, üçüncü çeyrekte de üstünlüğü elden bırakmadı ve periyot 75-61 Karşıyaka´nın galibiyetiyle sona erdi. Son çeyrekte de Anadolu Efes karşısında hata yapmayan Pınar Karşıyaka, rakibini 18 sayı farkla mağlup etmesini bildi.

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        SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

        HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Umut Özgün Ergün

        PINAR KARŞIYAKA: Kenan 2, Vitto Brown 29, Carey 28, Jaylon Brown 8, Martin 2, McCollum 17, Thomas 7, Furkan 6, Hakan

        ANADOLU EFES: Bryant 12, Willis 18, Larkin 17, Ercan 2, Rıdvan 2, Jones 7, Beaubois 15, Erten 6, Burak 2

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