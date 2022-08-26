Pişik neden olur ve nasıl geçer?

Pişik Neden Olur ve Nasıl Geçer? Bebeklerde Pişiğe Ne İyi Gelir?

Pişik neden olur ve nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Amonyak dermatiti olarak da bilinen ve her yaş grubunda meydana gelen pişik, kişilerin hayatını olumsuz etkileyen cilt hastalıklarından biridir. Genellikle cilt sürtünmesinin yoğun olduğu kasık, popo, cinsel organ çevresinde meydana gelen pişik özellikle aşırı terleme başta olmak üzere aşırı kilolu kişilerin ciltlerindeki meydana gelen sürtünmeden de ortaya çıkabilir. Yeni doğan bebeklerde ise idrar ile birlikte ortaya çıkan üre pişiğe yol açar. Bu yüzden bebeklerde sık bez değişimi ve temizlik pişik oluşmaması için önem taşır. Sizler için hazırladığımız yazımızda pişiğe neden olan durumları ve tedavisi için yapılması gerekenlerin tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pişik Neden Olur?

Pişiğin meydana gelmesinde farklı etkenlerde bulunur.

Bebeklerde meydana gelen pişiklerde bez değişimi ve temizlik büyük öneme sahiptir. Öncelikle bebeğin ıslak mendile ya da diğer temizlik ürünlerine alerjisi bulunabilir. Bunun yanı sıra kullanılan bebek bezi de pişiğe yol açabilir. Banyo sırasında bebeğin cildinin tamamen kurutulması da önemlidir. Eğer cilt nemli kalırsa pişik meydana gelebilir.

Yetişkinlerde aşırı terleme pişik oluşumunun nedenlerinden biridir. Bu yüzden yaz aylarında terlemeye engel olan kumaşlardan yapılan kıyafetler tercih edilmelidir.

Antibiyotik kullanımı da pişik oluşumuna yol açabilir. Burada kullanılan antibiyotikler vücuttaki bazı bakterilerin faydalı olanlarına zarar verir. Bu da mantar enfeksiyonuna sebep olabilir. Bu enfeksiyonda vücutta pişik olarak kendini göstermektedir.

Bebeklerde Pişik Nasıl Geçer?

Pişik meydana geldiği andan itibaren müdahale edilmelidir. Aksi halde acılı bir süreç ortaya çıkar. Bunun için bebeklerde pişik meydana geldiyse gün içerisinde cildin havalanması için temiz bir havlu üzerinde bez kullanmaya ara verilebilir.

Yetişkinlerde ve bebeklerde pişik kremleri tedavi için kullanılmalıdır. Burada çinko içeriğine sahip kremler ve jeller pişiğe iyi gelir. Aynı zamanda vazelin de pişiğin geçmesi için kullanılabilir.

Bebeklerde Pişiğe Ne İyi Gelir?

Bebeklerde meydana gelen pişik şikayetinde ilaç ve kremlerin yanı sıra evde de uygulanabilecek doğal çözüm yolları bulunur. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Ceviz yaprağı

Doğal zeytinyağı

Sarı kantaron yağı

Biberiye yağı

Yumurta beyazı

Doğal yoğurt

Adaçayı

Hindistan cevizi yağı

Bebeklerde Pişik Nasıl Önlenir?

Bebeklerde pişiğin önlenmesi için ilk olarak cilt temizliğine dikkat edilmelidir. Ancak bazı bebeklerde pişiklerin iyileşme süresi oldukça uzundur ve tekrar eder. Bu noktada bebeklerde geçmeyen pişiğe e iyi gelir sorusu sık sık sorulmaktadır. Burada pişik uzun süreli devam ediyorsa doktora başvurulmalıdır. Aynı zamanda cildin gün içinde havalandırılması önemlidir. Buna ek olarak bazı bebeklerin kimyasal temizlik ürünlerine alerjisi olabilir. Bu yüzden ıslak mendil ya da diğer temizleyici ürünlerin kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Pişik İçin Hangi Doktora Gidilir?

Bebeklerde de yetişkinlerde de pişik tedavisi için doğru tedavide doğru doktora gitmek önemlidir. Bebeklerde ve çocuklarda meydana gelen pişik için pediatri doktoruna başvurulmalıdır. Yetişkinlerde pişik şikayeti için başvurulması gereken birim ise dermatolojidir. Bebekler ve çocuklar dermatoloji doktoruna götürülmemelidir. Uzman bir dermatoloji doktoru ile yetişkinlerde kısa sürede olumlu sonuçlar alınmaktadır.