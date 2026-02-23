Piyanonun yıldızı MAKSIM'den ABBA ve Queen yorumları

Dünyaca ünlü ve en çok satan crossover piyanistlerinden MAKSIM, büyük ilgi gören SEGMENTI World Tour kapsamında 5 Mayıs 2026 tarihinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbul seyircisiyle buluşuyor. Stagepass organizasyonuyla gerçekleşecek konser, piyano müziğini klasik sınırlarının ötesine taşıyan etkileyici bir sahne deneyimi vadediyor.

Dünya genelinde 5 milyondan fazla albüm satışı, sayısız altın ve platin plak ödülüyle müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen MAKSIM'in konserleri, yüksek temposu, güçlü sahne kurgusu ve çarpıcı görsel prodüksiyonlarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

MAKSIM, İstanbul konserinde 12’nci stüdyo albümü Segmenti’den eserlerin yanı sıra kariyerine damga vuran özel performanslara da yer verecek. Chopin, Prokofiev ve Tchaikovsky gibi klasik müziğin efsanevi bestecilerinin eserleri; Queen, ABBA ve dünya çapında tanınan pek çok müziğin modern ve rock etkileriyle yeniden yorumlanmış halleri, MAKSIM’in kendine özgü piyano diliyle sahnede hayat bulacak.

Konserde ayrıca sanatçının önceki albümlerinden dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan “Exodus”, “Pirates of the Caribbean” ve “Game of Thrones” gibi uluslararası çapta ses getirmiş eserler de canlı olarak seslendirilecek. Konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.