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Yapay zekânın hızla gelişimi, üretken yapay zekâ teknolojilerinin hayatımızdaki yerinin giderek artması, dünya çapında tartışmaları da beraberinde getirdi. Yapay zekâ teknolojisi (AI) henüz yeteri kadar yayılmadan dahi dünyayı ikiye bölmeyi başardı. Bir grup bu teknolojinin dünyanın geleceği olacak muazzam bir gelişim olduğunu vurgularken, diğer bir kesim ise AI’nin tehlikeli ve riskler barındıran bir gelişimi olduğunu belirtiyor.

Yatırımcılar ve analistler de ikiye bölünmüş durumda. Piyasalarda yapay zekâ yatırımı yapan firmaların önce hızla yükselişini görsek de şimdilerde yatırımcının temkinli yaklaşımı olduğunu söylemek mümkün.

“DÜNYA EKONOMİSİNE 7,3 TRİLYON KATKI VEREBİLİR”

BT hizmetleri ve danışmanlıktan medyaya, bilgiye ve eğitime kadar uzanan işletmeler artık AI bozulma potansiyelini değerlendirmek için portföy yöneticilerinin mikroskopları altında.

Kurumsal karlılık üzerindeki genel etki son derece olumlu olarak görülmektedir. Yine de Nvidia'nın ötesinde (NVDA. O) ve çip sektöründeki diğer bariz kazananlar, analistler Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de kaybedenler olabileceği konusunda uyarıyorlar.

Amerikalı uluslararası yönetim danışmanlık firması McKinsey, üretken yapay zekânın her yıl dünya ekonomisine 7,3 trilyon dolar değer katabileceğini ve bugünün iş faaliyetlerinin yarısının 2030 ile 2060 yılları arasında otomatikleştirilebileceğine inandığını açıkladı.

İŞTEN ÇIKARTMALAR BÜYÜK RİSK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Her ne kadar böyle bir ekonomik katkı öngörülse de birçok araştırma şirketinin verdiği verilere göre işten çıkartmalar da bu dönemde AI kaynaklı olarak büyük ölçüde artacak. Hatta bazı mesleklerin ortadan kalkma, insanlar tarafından değil yapay zekâ tarafından devam ettirilme ihtimali de söz konusu. 300 milyon kişinin işsiz kalabileceği konusunda analizler de ortaya koyuluyor. Bu gelişim şirketlerin AI'nın potansiyelini tam olarak gerçekleştirmek istiyorlarsa, işten çıkarmalar ve iş modellerini yeniden düşünme gibi büyük zorluklarla karşı karşıya kaldıkları anlamına geliyor.

“ETKİSİNİN YALNIZCA OLUMLU OLACAĞI KESİN DEĞİL”

Paris'teki AXA Yatırım Yöneticileri'nde Avrupa hisse senetleri başkanı olarak 820 milyar Euro'nun (900 milyar dolar) üzerinde bir bütçenin yönetilmesine yardımcı olan Avrupa Eşitlik Stratejileri Başkanı Gilles Guibout, "AI'nın sadece olumlu bir etkiye sahip olacağı kesin değil. Deflasyonist bir etki olabilir. Bazı durumlarda, müşteriler fiyat indirimlerini müzakere edebilirken, personel hafif yeni gelenler, süreçlerini yeniden tasarlamakla meşgulken mevcut oyuncuların pazar payını aşındırabilir.” ifadelerini kullanıyor.

“MÜŞTERİLER DAHA DÜŞÜK FİYATLAR İSTEYECEKTİR”

Guibout, "Bu, satış büyümesini azaltabilir ve özellikle güçlü rekabetle karşı karşıya kalan veya büyümenin çalışan sayısına bağlı olduğu şirketler için hisse senedi fiyatının düşük performansına neden olabilir. BT hizmetlerini ele alalım: kodlama için artık yüz kişiye ihtiyaç duyulmuyorsa, ancak bunun sadece yarısı veya üçte biri varsa, müşteriler daha düşük fiyatlar isteyecektir" dedi.

Haziran ayında yapılan en son Bank of America anketi, yatırımcıların yüzde 40’ının artış beklediğini gösterirken, küresel yatırımcıların %29'unun ise AI'nın karlarını veya işlerini artırmasını beklemediğini ortaya koydu.

AI HER ZAMAN "İYİ" DEĞİL

Bu doğrultuda hali hazırda pazarlarda AI ile ilgili endişeler ortaya çıkmaya başladı.

Fransız dış kaynak firması Teleperformance ve Botlar tarafından değiştirilmeye karşı savunmasız görülen çağrı merkezlerini ve diğer hizmetleri yöneten ABD merkezli Taskus, bu yıl yaklaşık % 30 oranında kaybetti.

Eğitimde, İngiltere'nin Pearson da, ABD'li meslektaşı Chegg'in bu yıl %62 düştükten sonra ve Microsoft destekli ChatGPT botuna yönelik önemli öğrenci ilgisinin müşteri büyümesini vurduğunu açıkladıktan sonra mayıs ayında bir gün %15 geriledi.

Birkaç gün sonra, Pearson, yatırımcılar arasında şirketlerin geçişle nasıl başa çıktıklarına daha derine inmek için artan ilginin bir işareti olan AI stratejisini açıklamak için bir çağrı yaptı.

Bazı analistler, fiyat düşüşlerinin bazı durumlarda aşırı olduğunu ve kazanç artışı konusundaki endişeleri abarttığını da belirtiyor.