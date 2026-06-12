Piyasa kapanışı: 12 Haziran 2026 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

12 Haziran 2026 Cuma, BIST 100 günü 1,42 yükselerek 13.938,48 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14125.8400 puandan işlem görürken en düşük 13801.3400 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi CEMAS,ENERY,BRKO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse RUBNS,ASTOR,EMPAE oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (26.865.023.610.75 TL), AKBNK (17.627.048.417.20 TL), ASTOR (11.513.621.972.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Haziran 2026 Cuma)

Dolar/TL yüzde 0,14 artarak 46,26 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,11 yükselerek 53,61 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (12 Haziran 2026 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,29 :artarakazalarak 4.224,37 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,18 yükseliş sonucu 6.268,45 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,17 yükselerek 10.248,70 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.870,29.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,46 yükseliş ile 64.205,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,39 artış ile 1.683,73 dolar.Brent Petrol ise 87,04 dolar