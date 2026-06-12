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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 12 Haziran 2026 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 12 Haziran 2026 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (12 Haziran 2026 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,42 değer kazanarak 13.938,48 puanla günü kapattı.Dolar ise 46,26 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,18 değer kazanarak 6.268,45 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasa kapanışı: 12 Haziran 2026 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        12 Haziran 2026 Cuma, BIST 100 günü 1,42 yükselerek 13.938,48 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14125.8400 puandan işlem görürken en düşük 13801.3400 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi CEMAS,ENERY,BRKO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse RUBNS,ASTOR,EMPAE oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (26.865.023.610.75 TL), AKBNK (17.627.048.417.20 TL), ASTOR (11.513.621.972.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        307.75
        4.94 %
        26.865.023.611
        A
        72.60
        8.68 %
        17.627.048.417
        A
        265.50
        -10.00 %
        11.513.621.972
        I
        14.31
        4.15 %
        10.973.056.818
        A
        371.25
        -1.72 %
        9.920.833.664
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        4.95
        10.00 %
        620.956.145
        E
        9.46
        10.00 %
        1.131.916.488
        B
        13.75
        10.00 %
        8.855.039
        S
        10.67
        10.00 %
        314.931.437
        P
        128.80
        9.99 %
        66.503.010
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        R
        27.54
        -10.00 %
        521.207.834
        A
        265.50
        -10.00 %
        11.513.621.972
        E
        128.50
        -9.95 %
        31.798.867
        I
        9.00
        -9.91 %
        1.204.364.335
        O
        2.75
        -8.94 %
        609.223.892
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Haziran 2026 Cuma)

        Dolar/TL yüzde 0,14 artarak 46,26 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,11 yükselerek 53,61 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,26
        0,14 %
        E
        EUR/TRY
        53,61
        0,11 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (12 Haziran 2026 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,29 :artarakazalarak 4.224,37 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,18 yükseliş sonucu 6.268,45 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,17 yükselerek 10.248,70 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.870,29.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.224,37
        0,29 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.268,45
        0,18 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.870,29
        0,18 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.248,70
        0,17 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,46 yükseliş ile 64.205,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,39 artış ile 1.683,73 dolar.Brent Petrol ise 87,04 dolar

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