Piyasa kapanışı: 15 Haziran 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

15 Haziran 2026 Pazartesi, BIST 100 günü 3,64 yükselerek 14.446,42 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14508.6400 puandan işlem görürken en düşük 14251.5100 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse CEMAS,ENERY,BRKO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ASTOR,RUBNS,EMPAE oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (26.865.029.765.75 TL), AKBNK (17.627.062.937.20 TL), ASTOR (11.513.621.972.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Haziran 2026 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,03 artarak 46,28 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,36 yükselerek 53,74 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (15 Haziran 2026 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 3,23 :artarakazalarak 4.355,53 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 3,25 yükseliş sonucu 6.481,33 lirayı buldu. Çeyrek altın % 3,25 yükselerek 10.596,98 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 42.258,29.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 4,09 artış ile 66.663,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 9,34 yükseliş ile 1.817,20 doları buldu. Brent Petrol ise 83,28 dolar