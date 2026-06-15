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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 15 Haziran 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 15 Haziran 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (15 Haziran 2026 Pazartesi) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 3,64 değer kazanarak 14.446,42 puanla günü kapattı.Dolar ise 46,28 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 3,25 ile 6.481,33 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasa kapanışı: 15 Haziran 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        15 Haziran 2026 Pazartesi, BIST 100 günü 3,64 yükselerek 14.446,42 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14508.6400 puandan işlem görürken en düşük 14251.5100 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse CEMAS,ENERY,BRKO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ASTOR,RUBNS,EMPAE oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (26.865.029.765.75 TL), AKBNK (17.627.062.937.20 TL), ASTOR (11.513.621.972.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        307.75
        4.94 %
        26.865.029.766
        A
        72.60
        8.68 %
        17.627.062.937
        A
        265.50
        -10.00 %
        11.513.621.972
        I
        14.31
        4.15 %
        10.973.056.961
        A
        371.25
        -1.72 %
        9.920.927.219
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        4.95
        10.00 %
        620.956.145
        E
        9.46
        10.00 %
        1.131.916.488
        B
        13.75
        10.00 %
        8.855.039
        S
        10.67
        10.00 %
        314.931.437
        P
        48.02
        9.99 %
        459.144.718
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        265.50
        -10.00 %
        11.513.621.972
        R
        27.54
        -10.00 %
        521.207.834
        E
        128.50
        -9.95 %
        31.798.867
        I
        9.00
        -9.91 %
        1.204.364.335
        O
        2.75
        -8.94 %
        609.223.892
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Haziran 2026 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,03 artarak 46,28 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,36 yükselerek 53,74 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,28
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        53,74
        0,36 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (15 Haziran 2026 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 3,23 :artarakazalarak 4.355,53 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 3,25 yükseliş sonucu 6.481,33 lirayı buldu. Çeyrek altın % 3,25 yükselerek 10.596,98 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 42.258,29.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.355,53
        3,23 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.481,33
        3,25 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        42.258,29
        3,25 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.596,98
        3,25 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 4,09 artış ile 66.663,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 9,34 yükseliş ile 1.817,20 doları buldu. Brent Petrol ise 83,28 dolar

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