Piyasa kapanışı: 17 Mart 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

17 Mart 2026 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.230,59 puanla kapatırken günlük yükseliş % 2,11 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EMPAE,BTCIM,MANAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse NUHCM,EFOR,KLRHO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (11.226.720.570.00 TL), AKBNK (7.865.025.974.75 TL), ISCTR (7.575.289.956.85 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Mart 2026 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,08 yükselerek 44,21 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,30 yükselerek 50,99 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (17 Mart 2026 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde -0,18 azalış ile 4.997,24 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde 0,15 yükselişle 7.119,99 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.641,18 olurken, Cumhuriyet altını ise 46.433,41 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,38 değer kazanarak 74.089,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,57 yükselerek 2.326,35 dolardan işlem gördü.