        BIST 100 13.230,59 %2,11
        DOLAR 44,2086 %0,08
        EURO 50,9942 %0,30
        GRAM ALTIN 7.120,96 %0,16
        FAİZ 40,08 %-0,77
        GÜMÜŞ GRAM 113,99 %-0,64
        BITCOIN 74.097,00 %-0,19
        GBP/TRY 59,0400 %0,31
        EUR/USD 1,1527 %0,19
        BRENT 101,66 %1,45
        ÇEYREK ALTIN 11.646,38 %0,19
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 17 Mart 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 17 Mart 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (17 Mart 2026 Salı) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 2,11 değer kazanarak 13.230,59 puanla günü kapattı.Dolar ise 44,21 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,15 değer kazanarak 7.119,99 liraya yükseldi.

        Habertürk
        Giriş: 17.03.2026 - 18:30 Güncelleme:
        17 Mart 2026 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.230,59 puanla kapatırken günlük yükseliş % 2,11 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EMPAE,BTCIM,MANAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse NUHCM,EFOR,KLRHO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (11.226.720.570.00 TL), AKBNK (7.865.025.974.75 TL), ISCTR (7.575.289.956.85 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        341.25
        6.47 %
        11.226.720.570
        A
        75.80
        4.26 %
        7.865.025.975
        I
        14.42
        2.20 %
        7.575.289.957
        M
        118.90
        1.62 %
        7.384.361.562
        T
        251.50
        -1.37 %
        7.208.305.375
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        41.58
        10.00 %
        689.371.597
        B
        6.93
        10.00 %
        877.309.384
        M
        24.00
        9.99 %
        711.552.686
        M
        29.28
        9.99 %
        57.474.280
        F
        14.76
        9.99 %
        206.474.715
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Düşen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        N
        295.00
        -9.99 %
        240.603.032
        E
        13.92
        -9.96 %
        27.610.306
        K
        143.90
        -9.95 %
        257.697.205
        S
        4.83
        -9.89 %
        190.210.921
        H
        106.80
        -7.29 %
        572.073.012
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Mart 2026 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,08 yükselerek 44,21 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,30 yükselerek 50,99 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        44,21
        0,08 %
        E
        EUR/TRY
        50,99
        0,30 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (17 Mart 2026 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,18 azalış ile 4.997,24 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde 0,15 yükselişle 7.119,99 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.641,18 olurken, Cumhuriyet altını ise 46.433,41 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.997,24
        -0,18 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.119,99
        0,15 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        46.433,41
        0,17 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.641,18
        0,15 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,38 değer kazanarak 74.089,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,57 yükselerek 2.326,35 dolardan işlem gördü.

        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
