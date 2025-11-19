Piyasa kapanışı: 19 Kasım 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

19 Kasım 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.903,91 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,63 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SANEL,ERCB,ATAGY, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BORLS,LIDER,ADESE.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.540.889.450.50 TL), KOZAL (11.053.409.297.38 TL), ISCTR (8.596.576.413.33 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Kasım 2025 Çarşamba)

Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 42,36 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,24 düşerek 48,95 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (19 Kasım 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde 1,25 artış ile 4.118,11 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,55 yükselişle 5.624,99 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.196,86 olurken, Cumhuriyet altını ise 36.674,92 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,23 düşüş ile 91.493,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,18 azalış ile 3.040,44 dolar.Brent Petrol ise 63,25 dolar