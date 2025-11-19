Habertürk
Habertürk
        Piyasa kapanışı: 19 Kasım 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 19 Kasım 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (19 Kasım 2025 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,63 değer kazanarak 10.903,91 puanla günü kapattı.Dolar ise 42,36 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,55 değer kazanarak 5.624,99 liraya yükseldi.

        Giriş: 19.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 19.11.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 19 Kasım 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        19 Kasım 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.903,91 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,63 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SANEL,ERCB,ATAGY, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BORLS,LIDER,ADESE.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.540.889.450.50 TL), KOZAL (11.053.409.297.38 TL), ISCTR (8.596.576.413.33 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        277.50
        3.74 %
        12.540.889.451
        K
        37.34
        0.38 %
        11.053.409.297
        I
        12.64
        3.02 %
        8.596.576.413
        T
        26.26
        0.00 %
        7.894.400.639
        A
        61.35
        4.25 %
        7.682.484.508
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        42.30
        9.98 %
        61.304.343
        E
        85.15
        9.94 %
        227.941.090
        K
        15.49
        9.94 %
        28.988.717
        I
        55.85
        9.94 %
        1.798.401.920
        C
        45.76
        9.79 %
        72.276.476
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        9.45
        -10.00 %
        957.067.040
        L
        78.30
        -10.00 %
        190.242.845
        A
        2.07
        -10.00 %
        862.997.462
        G
        112.60
        -9.99 %
        3.852.271
        R
        9.47
        -9.98 %
        1.401.475.138
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Kasım 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 42,36 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,24 düşerek 48,95 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,36
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        48,95
        -0,24 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (19 Kasım 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,25 artış ile 4.118,11 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,55 yükselişle 5.624,99 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.196,86 olurken, Cumhuriyet altını ise 36.674,92 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.118,11
        1,25 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.624,99
        1,55 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        36.674,92
        1,55 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.196,86
        1,55 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,23 düşüş ile 91.493,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,18 azalış ile 3.040,44 dolar.Brent Petrol ise 63,25 dolar

