Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.375,40 %-0,76
        DOLAR 44,8893 %0,04
        EURO 52,7814 %-0,25
        GRAM ALTIN 6.854,55 %-1,43
        FAİZ 39,88 %0,66
        GÜMÜŞ GRAM 111,43 %-3,16
        BITCOIN 75.720,00 %-0,78
        GBP/TRY 60,6825 %-0,14
        EUR/USD 1,1748 %-0,34
        BRENT 96,94 %1,53
        ÇEYREK ALTIN 11.207,19 %-1,43
        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 21 Nisan 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (21 Nisan 2026 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,76 değer kaybederek 14.375,40 puanla günü kapattı.Dolar ise 44,89 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,45 ile 6.853,01 liraya geriledi.

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 18:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        21 Nisan 2026 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,76 düşüş ile 14.375,40 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ESEN,ANELE,GMTAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse UCAYM,EDATA,ENSRI oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (15.449.618.582.01 TL), THYAO (13.554.273.759.50 TL), ASTOR (11.085.835.229.50 TL) oldu.

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        3.03
        -1.62 %
        15.449.618.582
        327.00
        -0.38 %
        13.554.273.760
        214.50
        4.28 %
        11.085.835.230
        48.24
        -0.33 %
        9.188.464.294
        14.80
        -1.20 %
        8.542.913.274
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        4.74
        9.98 %
        1.744.154.898
        42.10
        9.98 %
        214.112.514
        46.08
        9.98 %
        325.816.074
        95.85
        9.98 %
        126.565.799
        21.38
        9.98 %
        120.668.032
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        30.10
        -9.99 %
        449.294.022
        20.02
        -9.98 %
        7.774.146
        20.56
        -9.98 %
        284.900.188
        12.99
        -9.98 %
        6.950.745.537
        96.60
        -9.97 %
        1.707.034.941
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Nisan 2026 Salı)

        Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 44,89 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,26 düşerek 52,78 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        USD/TRY
        44,89
        0,04 %
        EUR/TRY
        52,78
        -0,26 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (21 Nisan 2026 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde -1,61 azalış ile 4.743,14 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,45 düşüşle 6.853,01 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.204,67 olurken, Cumhuriyet altını ise 44.681,63 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        ALTIN/ONS
        4.743,14
        -1,61 %
        GRAM ALTIN
        6.853,01
        -1,45 %
        CUMHURİYET ALTINI
        44.681,63
        -1,45 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.204,67
        -1,45 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,23 artış ile 75.830,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,21 düşüş ile 2.305,19 doları buldu. Brent Petrol ise 96,92 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem -19 Nisan 2026 (Savaş Trump'ı Koltuğundan Edecek Mi?)

        Trump destekçilerinde savaş çatlağı. ABD'de "önce İsrail" tartışması. Trump hem savaşı hem koltuğunu mu kaybediyor? İran halkı ne düşünüyor? ABD ve İran: Bu savaşın bir galibi var mı? Savaş Trump-Netanyahu'nun sonunu mu getirecek? Netanyahu için sonun başlangıcı mı? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuva...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Tartışığı eşini öldürdü
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel'e tutuklama talebi
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
