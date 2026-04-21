Piyasa kapanışı: 21 Nisan 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (21 Nisan 2026 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,76 değer kaybederek 14.375,40 puanla günü kapattı.Dolar ise 44,89 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,45 ile 6.853,01 liraya geriledi.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ESEN,ANELE,GMTAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse UCAYM,EDATA,ENSRI oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (15.449.618.582.01 TL), THYAO (13.554.273.759.50 TL), ASTOR (11.085.835.229.50 TL) oldu.
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Nisan 2026 Salı)
Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 44,89 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,26 düşerek 52,78 lirayla günü tamamladı.
Altın fiyatlarında son durum (21 Nisan 2026 Salı)
Altının ons fiyatı yüzde -1,61 azalış ile 4.743,14 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,45 düşüşle 6.853,01 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.204,67 olurken, Cumhuriyet altını ise 44.681,63 oldu.
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,23 artış ile 75.830,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,21 düşüş ile 2.305,19 doları buldu. Brent Petrol ise 96,92 dolar