Piyasa kapanışı: 25 Kasım 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (25 Kasım 2024 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,15 değer kazanarak 9.659,96 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,61 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,48 ile 2.930,92 liraya geriledi.
25 Kasım 2024 Pazartesi, BIST 100 günü 1,15 yükselerek 9.659,96 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9720.3300 puandan işlem görürken en düşük 9591.4700 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi POLTK,VAKKO,BOSSA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ISBTR,TDGYO,EGSER.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.955.378.592.25 TL), YKBNK (7.191.696.354.86 TL), ISCTR (6.419.459.245.92 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
296.25 ₺
|
5.99 %
|
17.955.378.592
|
29.32 ₺
|
0.41 %
|
7.191.696.355
|
13.50 ₺
|
-0.74 %
|
6.419.459.246
|
228.80 ₺
|
3.53 %
|
5.773.892.521
|
59.60 ₺
|
-1.65 %
|
5.690.240.261
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
7,177.50 ₺
|
10.00 %
|
88.521.375
|
95.20 ₺
|
9.99 %
|
267.474.727
|
7.82 ₺
|
9.99 %
|
271.647.019
|
89.90 ₺
|
9.97 %
|
157.073.252
|
24.32 ₺
|
9.95 %
|
13.274.575
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
512,002.50 ₺
|
-7.23 %
|
2.075.000
|
11.10 ₺
|
-6.96 %
|
150.733.529
|
3.91 ₺
|
-6.90 %
|
327.779.545
|
3,552.50 ₺
|
-6.51 %
|
28.836.880
|
77.40 ₺
|
-6.12 %
|
461.733.506
Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Kasım 2024 Pazartesi)
Dolar/TL yüzde 0,13 artarak 34,61 lira oldu, Euro/TL yüzde 1,08 yükselerek 36,41 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,61 ₺
|
0,13 %
|
E
|
36,41 ₺
|
1,08 %
Altın fiyatlarında son durum (25 Kasım 2024 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -2,94 :artarakazalarak 2.636,47 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -2,48 düşüş sonucu 2.930,92 lirayı buldu. Çeyrek altın % -2,48 düşerek 4.792,05 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.109,58.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.636,47 ₺
|
-2,94 %
|
2.930,92 ₺
|
-2,48 %
|
19.109,58 ₺
|
-2,48 %
|
4.792,05 ₺
|
-2,48 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,26 düşüş ile 94.760,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,62 artış ile 3.373,83 dolar.Brent Petrol ise 73,57 dolar