Piyasa kapanışı: 26 Mayıs 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

26 Mayıs 2026 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,64 düşüş ile 13.662,75 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ICBCT,EUKYO,OYAYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise HURGZ,ANELE,TRHOL oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.359.129.293.25 TL), ASTOR (14.392.030.608.00 TL), SASA (9.666.102.052.23 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Mayıs 2026 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,45 yükselerek 45,91 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,06 yükselerek 53,36 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (26 Mayıs 2026 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,38 :artarakazalarak 4.507,45 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,91 düşüş sonucu 6.656,47 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,91 düşerek 10.883,33 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 43.400,19.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,22 düşüş ile 76.612,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -1,24 azalış ile 2.097,50 dolar.Brent Petrol ise 100,16 dolar