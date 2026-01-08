Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.087,97 %0,49
        DOLAR 43,0477 %0,03
        EURO 50,3127 %0,08
        GRAM ALTIN 6.155,66 %-0,06
        FAİZ 36,95 %0,49
        GÜMÜŞ GRAM 104,64 %-3,43
        BITCOIN 90.418,00 %-0,65
        GBP/TRY 57,8710 %-0,15
        EUR/USD 1,1667 %-0,07
        BRENT 60,93 %1,62
        ÇEYREK ALTIN 10.064,51 %-0,06
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (08 Ocak 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (08 Ocak 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (08 Ocak 2026 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,49 değer kazanarak 12.087,97 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,02 yükselerek 43,05 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,06 değer kaybederek 6.155,66 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 08.01.2026 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (08 Ocak 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        08 Ocak 2026 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.087,97 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,49 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi AGROT,SONME,PASEU, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BMSCH,DAPGM,MANAS.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.682.621.353.25 TL), ASELS (10.423.467.009.00 TL), ISCTR (8.776.313.074.80 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        294.50
        1.29 %
        17.682.621.353
        A
        262.75
        -0.28 %
        10.423.467.009
        I
        14.46
        0.28 %
        8.776.313.075
        T
        43.30
        -3.48 %
        6.956.518.395
        P
        10.94
        -8.07 %
        6.858.339.630
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        3.41
        10.00 %
        252.459.865
        S
        190.30
        10.00 %
        29.312.402
        P
        149.80
        9.99 %
        1.201.503.135
        B
        70.50
        9.98 %
        201.623.368
        T
        358.25
        9.98 %
        180.812.926
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        21.96
        -10.00 %
        109.925.409
        D
        11.18
        -9.98 %
        857.139.772
        M
        16.95
        -9.98 %
        60.992.219
        S
        44.00
        -9.98 %
        157.185.933
        S
        2.53
        -9.96 %
        2.919.467.937
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Ocak 2026 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 43,05 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,09 yükseliş ile 50,32 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,05
        0,02 %
        E
        EUR/TRY
        50,32
        0,09 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (08 Ocak 2026 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,18 değer kaybederek 4.448,47 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,06 değer kaybederek 6.155,66 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.064,50 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 40.134,87 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.448,47
        -0,18 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.155,66
        -0,06 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.134,87
        -0,06 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.064,50
        -0,06 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,74 değer kaybederek 90.366,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,83 düşerek 3.095,59 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

        Ekiplerin arama faaliyetleri MANİSA (AA) - Manisanın Demirci ilçesinde kaybolan kadının bulunması için başlatılan çalışmalar 7. gününde devam ediyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        8 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        8 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        Saldırganlar yakalandı
        Saldırganlar yakalandı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi