Piyasa raporu (08 Ocak 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (08 Ocak 2026 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,49 değer kazanarak 12.087,97 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,02 yükselerek 43,05 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,06 değer kaybederek 6.155,66 liraya düştü.
08 Ocak 2026 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.087,97 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,49 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi AGROT,SONME,PASEU, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BMSCH,DAPGM,MANAS.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.682.621.353.25 TL), ASELS (10.423.467.009.00 TL), ISCTR (8.776.313.074.80 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
294.50 ₺
|
1.29 %
|
17.682.621.353
|
262.75 ₺
|
-0.28 %
|
10.423.467.009
|
14.46 ₺
|
0.28 %
|
8.776.313.075
|
43.30 ₺
|
-3.48 %
|
6.956.518.395
|
10.94 ₺
|
-8.07 %
|
6.858.339.630
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
3.41 ₺
|
10.00 %
|
252.459.865
|
190.30 ₺
|
10.00 %
|
29.312.402
|
149.80 ₺
|
9.99 %
|
1.201.503.135
|
70.50 ₺
|
9.98 %
|
201.623.368
|
358.25 ₺
|
9.98 %
|
180.812.926
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
21.96 ₺
|
-10.00 %
|
109.925.409
|
11.18 ₺
|
-9.98 %
|
857.139.772
|
16.95 ₺
|
-9.98 %
|
60.992.219
|
44.00 ₺
|
-9.98 %
|
157.185.933
|
2.53 ₺
|
-9.96 %
|
2.919.467.937
Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Ocak 2026 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 43,05 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,09 yükseliş ile 50,32 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
43,05 ₺
|
0,02 %
|
E
|
50,32 ₺
|
0,09 %
Altın fiyatlarında son durum (08 Ocak 2026 Perşembe)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,18 değer kaybederek 4.448,47 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,06 değer kaybederek 6.155,66 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.064,50 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 40.134,87 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.448,47 ₺
|
-0,18 %
|
6.155,66 ₺
|
-0,06 %
|
40.134,87 ₺
|
-0,06 %
|
10.064,50 ₺
|
-0,06 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,74 değer kaybederek 90.366,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,83 düşerek 3.095,59 dolardan işlem gördü.