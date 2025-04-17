Piyasa raporu (17 Nisan 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

17 Nisan 2025 Perşembe, BIST 100 günü 1,40 yükselerek 9.396,02 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9438.3200 puandan işlem görürken en düşük 9256.9300 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EKOS,DERHL,LYDYE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse MANAS,MEKAG,MERCN oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (11.415.791.842.50 TL), AKBNK (9.894.510.358.15 TL), THYAO (9.581.672.582.25 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Nisan 2025 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,20 azalış ile 38,06 liraya düştü, Euro/TL yüzde -0,22 düşüş ile 43,50 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (17 Nisan 2025 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,32 değer kaybederek 3.298,87 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,35 değer kaybederek 4.043,31 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.610,81 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.362,37 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,55 değer kaybederek 84.488,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,83 düşerek 1.581,13 dolardan işlem gördü.