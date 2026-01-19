Habertürk
        Piyasa raporu (19 Ocak 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (19 Ocak 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (19 Ocak 2026 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,63 değer kazanarak 12.747,88 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,02 azalış ile 43,27 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,87 ile 6.494,38 liraya çıktı.

        Giriş: 19.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 19.01.2026 - 18:30
        19 Ocak 2026 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.747,88 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,63 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TERA,SEYKM,MEKAG, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TEHOL,GENIL,BURVA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (21.622.237.264.50 TL), ASELS (16.898.372.912.00 TL), ISCTR (10.537.213.589.91 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        295.75
        1.28 %
        21.622.237.265
        A
        316.00
        2.18 %
        16.898.372.912
        I
        14.59
        2.89 %
        10.537.213.590
        Y
        37.50
        3.59 %
        10.242.145.734
        A
        77.30
        3.20 %
        10.033.294.646
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        173.80
        10.00 %
        2.320.595.310
        S
        5.72
        10.00 %
        23.891.655
        M
        4.63
        9.98 %
        157.536.824
        A
        4.41
        9.98 %
        311.894.410
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        19.26
        -10.00 %
        4.865.295.704
        G
        144.90
        -10.00 %
        480.385.417
        B
        606.00
        -9.96 %
        27.334.749
        O
        431.75
        -9.49 %
        2.454.157.194
        G
        26.10
        -9.12 %
        472.454.136
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Ocak 2026 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,02 azalış ile 43,27 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,37 yükseliş ile 50,39 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,27
        -0,02 %
        E
        EUR/TRY
        50,39
        0,37 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (19 Ocak 2026 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,53 :artarakazalarak 4.666,38 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,87 yükseliş sonucu 6.494,38 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,87 yükselerek 10.618,31 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 42.343,36.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.666,38
        1,53 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.494,38
        1,87 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        42.343,36
        1,87 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.618,31
        1,87 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,17 azalış ile 92.941,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -3,45 düşüş ile 3.214,30 doları buldu. Brent Petrol ise 64,03 dolar

