Piyasa raporu (19 Ocak 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (19 Ocak 2026 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,63 değer kazanarak 12.747,88 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,02 azalış ile 43,27 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,87 ile 6.494,38 liraya çıktı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TERA,SEYKM,MEKAG, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TEHOL,GENIL,BURVA oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (21.622.237.264.50 TL), ASELS (16.898.372.912.00 TL), ISCTR (10.537.213.589.91 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
295.75 ₺
|
1.28 %
|
21.622.237.265
|
316.00 ₺
|
2.18 %
|
16.898.372.912
|
14.59 ₺
|
2.89 %
|
10.537.213.590
|
37.50 ₺
|
3.59 %
|
10.242.145.734
|
77.30 ₺
|
3.20 %
|
10.033.294.646
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
173.80 ₺
|
10.00 %
|
2.320.595.310
|
5.72 ₺
|
10.00 %
|
23.891.655
|
4.63 ₺
|
9.98 %
|
157.536.824
|
4.41 ₺
|
9.98 %
|
311.894.410
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
19.26 ₺
|
-10.00 %
|
4.865.295.704
|
144.90 ₺
|
-10.00 %
|
480.385.417
|
606.00 ₺
|
-9.96 %
|
27.334.749
|
431.75 ₺
|
-9.49 %
|
2.454.157.194
|
26.10 ₺
|
-9.12 %
|
472.454.136
Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Ocak 2026 Pazartesi)
Bugün Dolar/TL yüzde -0,02 azalış ile 43,27 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,37 yükseliş ile 50,39 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
43,27 ₺
|
-0,02 %
|
E
|
50,39 ₺
|
0,37 %
Altın fiyatlarında son durum (19 Ocak 2026 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,53 :artarakazalarak 4.666,38 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,87 yükseliş sonucu 6.494,38 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,87 yükselerek 10.618,31 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 42.343,36.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.666,38 ₺
|
1,53 %
|
6.494,38 ₺
|
1,87 %
|
42.343,36 ₺
|
1,87 %
|
10.618,31 ₺
|
1,87 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,17 azalış ile 92.941,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -3,45 düşüş ile 3.214,30 doları buldu. Brent Petrol ise 64,03 dolar