Piyasa raporu (19 Ocak 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

19 Ocak 2026 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.747,88 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,63 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TERA,SEYKM,MEKAG, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TEHOL,GENIL,BURVA oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (21.622.237.264.50 TL), ASELS (16.898.372.912.00 TL), ISCTR (10.537.213.589.91 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Ocak 2026 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,02 azalış ile 43,27 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,37 yükseliş ile 50,39 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (19 Ocak 2026 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,53 :artarakazalarak 4.666,38 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,87 yükseliş sonucu 6.494,38 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,87 yükselerek 10.618,31 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 42.343,36.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,17 azalış ile 92.941,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -3,45 düşüş ile 3.214,30 doları buldu. Brent Petrol ise 64,03 dolar