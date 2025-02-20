Piyasa raporu (20 Şubat 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Şubat 2025 Perşembe tarihinde günü 9.813,10 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,51 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MARKA,INVES,GENIL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KSTUR,SRVGY,SKYMD.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.602.673.756.00 TL), BIMAS (8.629.241.733.00 TL), YKBNK (7.979.742.455.52 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Şubat 2025 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde 0,01 yükselerek 36,30 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,58 yükselerek 38,09 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (20 Şubat 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,11 :artarakazalarak 2.936,62 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,02 yükseliş sonucu 3.425,18 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,02 düşerek 5.600,16 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 22.332,15.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,14 değer kazanarak 97.018,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,24 yükselerek 2.724,76 dolardan işlem gördü.