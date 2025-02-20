Piyasa raporu (20 Şubat 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (20 Şubat 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kazanarak 9.813,10 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,01 artış ile 36,30 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,02 ile 3.425,18 liraya geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Şubat 2025 Perşembe tarihinde günü 9.813,10 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,51 oldu.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MARKA,INVES,GENIL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KSTUR,SRVGY,SKYMD.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.602.673.756.00 TL), BIMAS (8.629.241.733.00 TL), YKBNK (7.979.742.455.52 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
315.75 ₺
|
-0.79 %
|
10.602.673.756
|
535.00 ₺
|
-3.60 %
|
8.629.241.733
|
28.42 ₺
|
0.71 %
|
7.979.742.456
|
14.82 ₺
|
3.35 %
|
7.284.583.314
|
65.60 ₺
|
2.02 %
|
5.698.601.209
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
52.05 ₺
|
10.00 %
|
23.969.378
|
252.00 ₺
|
10.00 %
|
93.065.974
|
137.50 ₺
|
10.00 %
|
471.716.134
|
2.20 ₺
|
10.00 %
|
2.677.056
|
13.26 ₺
|
9.95 %
|
1.578.995.524
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
3,250.00 ₺
|
-7.14 %
|
7.216.988
|
194.30 ₺
|
-5.63 %
|
213.526.537
|
21.70 ₺
|
-5.32 %
|
49.541.558
|
108.00 ₺
|
-5.18 %
|
2.185.778.649
|
49.94 ₺
|
-4.88 %
|
346.086.098
Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Şubat 2025 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde 0,01 yükselerek 36,30 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,58 yükselerek 38,09 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
36,30 ₺
|
0,01 %
|
E
|
38,09 ₺
|
0,58 %
Altın fiyatlarında son durum (20 Şubat 2025 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,11 :artarakazalarak 2.936,62 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,02 yükseliş sonucu 3.425,18 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,02 düşerek 5.600,16 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 22.332,15.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.936,62 ₺
|
0,11 %
|
3.425,18 ₺
|
-0,02 %
|
22.332,15 ₺
|
-0,02 %
|
5.600,16 ₺
|
-0,02 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,14 değer kazanarak 97.018,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,24 yükselerek 2.724,76 dolardan işlem gördü.