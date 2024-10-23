Piyasa raporu (23 Ekim 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

23 Ekim 2024 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 8.714,69 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,40 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BAKAB,PEHOL,ATEKS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise SAFKR,EUHOL,BRMEN.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.569.731.976.00 TL), ISCTR (5.759.524.503.08 TL), YKBNK (5.201.956.117.20 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Ekim 2024 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde 0,12 yükselerek 34,30 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,05 düşerek 37,01 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (23 Ekim 2024 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,32 değer kaybederek 2.712,85 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,28 değer kaybederek 2.989,14 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.887,24 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.489,19 lira oldu.