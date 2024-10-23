Piyasa raporu (23 Ekim 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (23 Ekim 2024 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,40 değer kaybederek 8.714,69 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,12 artış ile 34,30 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,28 ile 2.989,14 liraya geriledi.
23 Ekim 2024 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 8.714,69 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,40 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BAKAB,PEHOL,ATEKS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise SAFKR,EUHOL,BRMEN.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.569.731.976.00 TL), ISCTR (5.759.524.503.08 TL), YKBNK (5.201.956.117.20 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
267.75 ₺
|
-2.55 %
|
6.569.731.976
|
11.58 ₺
|
-0.26 %
|
5.759.524.503
|
24.18 ₺
|
-1.47 %
|
5.201.956.117
|
46.20 ₺
|
-2.78 %
|
5.193.966.718
|
49.12 ₺
|
-1.56 %
|
4.404.161.396
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
36.74 ₺
|
10.00 %
|
30.754.401
|
1.76 ₺
|
10.00 %
|
128.890.463
|
160.90 ₺
|
9.98 %
|
56.102.993
|
24.28 ₺
|
9.96 %
|
127.394.425
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
54.65 ₺
|
-9.97 %
|
37.006.662
|
9.24 ₺
|
-9.94 %
|
15.822.774
|
5.39 ₺
|
-9.87 %
|
2.881.309
|
10.96 ₺
|
-8.59 %
|
85.156.505
|
5.29 ₺
|
-7.52 %
|
126.539.965
Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Ekim 2024 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde 0,12 yükselerek 34,30 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,05 düşerek 37,01 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,30 ₺
|
0,12 %
|
E
|
37,01 ₺
|
-0,05 %
Altın fiyatlarında son durum (23 Ekim 2024 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,32 değer kaybederek 2.712,85 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,28 değer kaybederek 2.989,14 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.887,24 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.489,19 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.712,85 ₺
|
-1,32 %
|
2.989,14 ₺
|
-1,28 %
|
19.489,19 ₺
|
-1,28 %
|
4.887,24 ₺
|
-1,28 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,46 düşüş ile 66.178,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,75 azalış ile 2.546,12 dolar.Brent Petrol ise 74,92 dolar