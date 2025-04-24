Piyasa raporu (24 Nisan 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (24 Nisan 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,92 değer kazanarak 9.490,90 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 38,32 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -0,05 ile 4.096,97 liradan işlem gördü.
24 Nisan 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.490,90 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,92 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MAKTK,HKTM,BRYAT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse MERCN,PEHOL,EUREN oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (7.115.199.602.75 TL), KCHOL (6.281.870.764.80 TL), TOASO (6.235.254.128.10 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
53.50 ₺
|
6.15 %
|
7.115.199.603
|
147.10 ₺
|
1.31 %
|
6.281.870.765
|
204.00 ₺
|
8.22 %
|
6.235.254.128
|
14.74 ₺
|
-8.50 %
|
6.093.744.535
|
24.30 ₺
|
3.85 %
|
5.764.868.858
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
11.77 ₺
|
10.00 %
|
57.084.375
|
13.86 ₺
|
10.00 %
|
128.413.190
|
2,004.00 ₺
|
9.99 %
|
216.979.375
|
1,167.00 ₺
|
9.99 %
|
170.883.670
|
16.10 ₺
|
9.97 %
|
672.649.305
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
14.95 ₺
|
-9.83 %
|
335.546.151
|
14.74 ₺
|
-8.50 %
|
6.093.744.535
|
5.23 ₺
|
-7.76 %
|
423.068.337
|
454.00 ₺
|
-7.49 %
|
83.233.901
|
13.12 ₺
|
-7.48 %
|
16.355.845
Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Nisan 2025 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 38,32 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,63 yükseliş ile 43,64 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,32 ₺
|
0,03 %
|
E
|
43,64 ₺
|
0,63 %
Altın fiyatlarında son durum (24 Nisan 2025 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde 1,09 artış ile 3.324,31 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde -0,05 düşüşle 4.096,97 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.698,54 olurken, Cumhuriyet altını ise 26.712,24 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.324,31 ₺
|
1,09 %
|
4.096,97 ₺
|
-0,05 %
|
26.712,24 ₺
|
-0,05 %
|
6.698,54 ₺
|
-0,05 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,12 artış ile 93.293,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,28 düşüş ile 1.770,87 doları buldu. Brent Petrol ise 66,23 dolar