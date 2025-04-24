Piyasa raporu (24 Nisan 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

24 Nisan 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.490,90 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,92 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MAKTK,HKTM,BRYAT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse MERCN,PEHOL,EUREN oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (7.115.199.602.75 TL), KCHOL (6.281.870.764.80 TL), TOASO (6.235.254.128.10 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Nisan 2025 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 38,32 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,63 yükseliş ile 43,64 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (24 Nisan 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde 1,09 artış ile 3.324,31 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde -0,05 düşüşle 4.096,97 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.698,54 olurken, Cumhuriyet altını ise 26.712,24 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,12 artış ile 93.293,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,28 düşüş ile 1.770,87 doları buldu. Brent Petrol ise 66,23 dolar