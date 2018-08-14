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ABD’nin en büyük şirketlerinden biri olan Apple, doların TL karşısında yükselmesinin sonucu olarak ürünlerine yüzde 25’lik bir fiyat arttırımı yapmıştı. ABD’nin Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıların artık doğrudan yapıldığını söyleyen Erdoğan, iPhone yerine alternatif ürünlere yönelinmesi gerektiğini belirtiyor.