17 -21 Aralık haftasında piyasaların odağında olacak gelişmeler şöyle:



17 Aralık Pazartesi

HAZİNE'DEN ALTIN VE DÖVİZ TAHVİLİ İHRACI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, belirlenen bankalar aracılığıyla yarından itibaren altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleriyle euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracına başlanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10:00'da Ağustos dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül) istihdam verilerini açıklayacak. Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 11.1 olmuştu.





TÜİK saat 10:00'da ekim sanayi üretimi istatistiklerini de açıklayacak. Sanayi üretimi Eylül'de aylık ve yıllık bazda yüzde 2.7 oranında düştü.



Saat 11:00'de kasım ayı merkezi yönetim bütçe verileri duyurulacak. Ekim ayında yıllık bütçe açığı 75 milyar TL olmuştu. Yılın özellikle son çeyreğinde imar affı, vergi borcu yapılandırması ve bedelli askerlik düzenlemesinden gelen ekstra gelir kaynakları ile olumlu bir performans bekleniyor.



18 Aralık Salı



EKİM AYI BORÇLANMASI TAMAMLANACAK



Hazine, Salı günü gerçekleştireceği 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesi düzenleyerek Ekim ayı borçlanmasını tamamlayacak.



Saat 14:30'da Ekim ayı Hedonik Konut Fiyat Endeksi açıklanacak. Eylül ayı fiyat endeksi 271.9 seviyesi ile yıllık yüzde 10.5 oranında bir artışı işaret etmişti

19 Aralık Çarşamba

FED FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK



ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını ve ekonomik projeksiyonlarını açıklayacak. Karar Türkiye Saati (TSİ) ile 22.00'da duyurulacak. 22.30'da da Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı ile ilgili basın toplantısı yapacak. Fed'in yılın son toplantısında dördüncü faiz artırımı olasılığı yüzde 67 olarak değerlendiriliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİNİ YAYINLAYACAK



TÜİK saat 10:00'da kasım ayı konut satış istatistiklerini duyuracak. Ekim ayında Türkiye genelinde ekim ayında 146 bin 536 konut satıldı. Ekimde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 15.1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.2 arttı.



Saat 14:00'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 13 Aralık tarihli Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayınlayacak.



21 Aralık Cuma

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ



TÜİK/TCMB işbirliğiyle hazırlanan Tüketici Güven Endeksi'nin aralık ayı verileri saat 10:00'da duyurulacak. Kasım ayında 59.6 seviyesine çıkan endeks Ekim ayında ise 57.3 ile endeksin hesaplanmaya başladığı tarih olan 2012'den bu yana en düşük seviyesine inmişti.



ABD'NİN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANACAK



Cuma günü öne çıkacak verilerden biri de ABD'nin 3. çeyrek büyüme rakamları olacak. Veriler saat 16.30'da açıklanacak.

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