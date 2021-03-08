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Piyasalar haftaya negatif başladı

Küresel piyasalar petrol fiyatlarındaki yükselişle yeni haftaya negatif bir başlangıç yaparken, bu haftanın gündeminde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, tahvil piyasasının seyri ve açıklanacak makroekonomik veriler olacak

Piyasalar haftaya negatif başladı

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini bildirmesinin ardından petrol fiyatlarının yükseliş eğilimi ivme kazandı.

Geçen hafta yaklaşık yüzde 8 değer kazanarak 69,4 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'daki saldırıların ardından 71,1 dolarla Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Artan risk algısı nedeniyle Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, ABD ve Avrupa'nın başlıca endekslerinin vadeli işlem kontratlarında da yüzde 1'e varan düşüşler görüldü. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,4 değer kazanarak 1.708 dolara çıktı.

Küresel piyasalarda, aylardır gündemi meşgul eden ABD'nin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, hafta sonu Senato'da kabul edildi.

Söz konusu tasarı, Senato Genel Kurulunda 49'a karşı 50 oyla kabul edildi. "Uzlaşma" olarak adlandırılan yasal bir düzenlemenin daha önce devreye sokulmasıyla önü açılan tasarı, Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirilmiş oldu.

Tasarı, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle yeniden Temsilciler Meclisine gönderilirken kabul edilmesi halinde yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulacak. Biden yönetiminin Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı üzerinde çalıştığı en büyük paket olarak nitelendirilen tasarıda, kişi başına 1400 dolarlık nakit yardımının yanı sıra eyaletler ile yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynak yer alıyor. Daha önce haftalık 400 dolar olarak belirlenen işsizlik yardımının ise yapılan müzakerelerin ardından 300 dolar olarak sağlanması ve süresinin 6 Eylül'e kadar da uzatılması öngörülüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, destek paketine ilişkin iyimserlik ve açıklanan istihdam raporunun, iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etmesinin ardından New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,85 S&P 500 endeksi yüzde 1,95 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,55 değer kazandı.

Cuma günü Avrupa pay piyasaları ise günü düşüşle tamamlamıştı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,5 azalışla 1,1894’e geriledi. Parite, yeni haftanın açılışında 1,19 seviyesinde yatay seyrediyor.

Bugün Japonya’da açıklanan cari işlemler dengesi 647 milyar yen ile tahminlerin belirgin bir şekilde altında kaldı. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,60, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti.

Geçen hafta dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,80 yükseliş kaydetti. Hafta içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.550 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, cuma günü, bir önceki gün kapanışına göre yüzde 0,26’lık artışla 1.541,98 puandan günü tamamladı.

Uluslararası piyasada değerlenen dolara paralel geçen hafta bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,3 artan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 7,5450 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Almanya’da sanayi üretimi ve ABD’de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, haftanın kalanında ise; tahvil piyasasının seyrinin yanı sıra, yarın Avro Bölgesi'nde büyüme, çarşamba ABD’de enflasyon, perşembe ECB’nin faiz kararı, cuma İngiltere ve Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi verilerinin öne çıktığını söyledi.

Yurt içinde; çarşamba iş gücü istatistikleri, perşembe cari işlemler dengesi ve cuma sanayi üretimi verilerinin izleneceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ocak ayı sanayi üretimi

18.00 ABD, ocak ayı toptan eşya stokları

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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