Piyasalarda gün sonu: 02 Mart 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Adana'da bir apartmanın 10'uncu katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın sırasında evde bir kişinin bulunduğunu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri apartmana girmeye çalıştı. Polis, havaya ateş açarak girişe izin vermezken itfaiye ekiplerince kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (IHA) Daha Az Göster