Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.346,43 %-2,71
        DOLAR 43,9474 %0,01
        EURO 51,4253 %-1,00
        GRAM ALTIN 7.539,77 %1,40
        FAİZ 37,23 %1,92
        GÜMÜŞ GRAM 127,96 %-3,49
        BITCOIN 69.320,00 %5,55
        GBP/TRY 58,8300 %-0,77
        EUR/USD 1,1695 %-0,99
        BRENT 78,90 %8,28
        ÇEYREK ALTIN 12.327,53 %1,40
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 02 Mart 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 02 Mart 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (02 Mart 2026 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -2,71 değer kaybederek 13.346,43 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,01 yükselerek 43,95 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,39 değer kazanarak 7.539,42 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 18:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 02 Mart 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        02 Mart 2026 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.346,43 puanla kapatırken günlük düşüş % -2,71 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MEKAG,ESCOM,LYDYE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ATATR,KLRHO,DOCO.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (19.695.926.375.75 TL), THYAO (15.645.978.201.00 TL), TUPRS (11.534.335.433.70 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        340.00
        5.59 %
        19.695.926.376
        T
        289.00
        -6.02 %
        15.645.978.201
        T
        224.80
        2.88 %
        11.534.335.434
        T
        58.65
        -3.85 %
        9.120.584.186
        A
        82.75
        -8.21 %
        8.376.590.336
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        6.16
        10.00 %
        410.362.880
        E
        5.50
        10.00 %
        603.833.143
        L
        15,400.00
        10.00 %
        411.453.588
        A
        18.82
        9.99 %
        48.964.308
        E
        29.28
        9.99 %
        133.149.658
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        13.14
        -10.00 %
        1.853.640.643
        K
        279.00
        -10.00 %
        7.430.328
        D
        10,090.00
        -9.99 %
        128.963.410
        T
        434.75
        -9.99 %
        149.228.962
        I
        367.00
        -9.99 %
        17.474.850
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Mart 2026 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,01 artarak 43,95 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,93 düşerek 51,46 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,95
        0,01 %
        E
        EUR/TRY
        51,46
        -0,93 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (02 Mart 2026 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,99 değer kazanarak 5.331,02 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,39 değer kazanarak 7.539,42 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 12.326,96 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 49.157,04 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.331,02
        0,99 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.539,42
        1,39 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        49.157,04
        1,39 %
        ÇEYREK ALTIN
        12.326,96
        1,39 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,15 artış ile 68.584,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,43 yükseliş ile 2.037,31 doları buldu. Brent Petrol ise 78,49 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO

        10'uncu katta yangın: Polis, havaya ateş açarak vatandaşları uzaklaştırdı

        Adana'da bir apartmanın 10'uncu katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın sırasında evde bir kişinin bulunduğunu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri apartmana girmeye çalıştı. Polis, havaya ateş açarak girişe izin vermezken itfaiye ekiplerince kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğren...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?