Piyasalarda gün sonu: 02 Mart 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (02 Mart 2026 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -2,71 değer kaybederek 13.346,43 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,01 yükselerek 43,95 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,39 değer kazanarak 7.539,42 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MEKAG,ESCOM,LYDYE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ATATR,KLRHO,DOCO.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (19.695.926.375.75 TL), THYAO (15.645.978.201.00 TL), TUPRS (11.534.335.433.70 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
340.00 ₺
|
5.59 %
|
19.695.926.376
|
289.00 ₺
|
-6.02 %
|
15.645.978.201
|
224.80 ₺
|
2.88 %
|
11.534.335.434
|
58.65 ₺
|
-3.85 %
|
9.120.584.186
|
82.75 ₺
|
-8.21 %
|
8.376.590.336
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
6.16 ₺
|
10.00 %
|
410.362.880
|
5.50 ₺
|
10.00 %
|
603.833.143
|
15,400.00 ₺
|
10.00 %
|
411.453.588
|
18.82 ₺
|
9.99 %
|
48.964.308
|
29.28 ₺
|
9.99 %
|
133.149.658
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
13.14 ₺
|
-10.00 %
|
1.853.640.643
|
279.00 ₺
|
-10.00 %
|
7.430.328
|
10,090.00 ₺
|
-9.99 %
|
128.963.410
|
434.75 ₺
|
-9.99 %
|
149.228.962
|
367.00 ₺
|
-9.99 %
|
17.474.850
Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Mart 2026 Pazartesi)
Dolar/TL yüzde 0,01 artarak 43,95 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,93 düşerek 51,46 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
43,95 ₺
|
0,01 %
|
E
|
51,46 ₺
|
-0,93 %
Altın fiyatlarında son durum (02 Mart 2026 Pazartesi)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,99 değer kazanarak 5.331,02 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,39 değer kazanarak 7.539,42 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 12.326,96 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 49.157,04 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
5.331,02 ₺
|
0,99 %
|
7.539,42 ₺
|
1,39 %
|
49.157,04 ₺
|
1,39 %
|
12.326,96 ₺
|
1,39 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,15 artış ile 68.584,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,43 yükseliş ile 2.037,31 doları buldu. Brent Petrol ise 78,49 dolar