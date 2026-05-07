Piyasalarda gün sonu: 07 Mayıs 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (07 Mayıs 2026 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,82 değer kazanarak 15.040,25 puanla günü kapattı.Dolar ise 45,25 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,44 ile 6.917,78 liraya çıktı.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EMPAE,SAYAS,EMNIS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ADEL,TMPOL,BORLS oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (29.147.254.785.10 TL), THYAO (17.258.887.094.00 TL), ASTOR (12.850.526.809.75 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
3.33 ₺
|
8.12 %
|
29.147.254.785
|
312.50 ₺
|
0.89 %
|
17.258.887.094
|
320.75 ₺
|
0.94 %
|
12.850.526.810
|
75.20 ₺
|
1.14 %
|
11.829.144.149
|
14.59 ₺
|
0.69 %
|
9.703.646.162
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
48.40 ₺
|
10.00 %
|
486.122.307
|
55.55 ₺
|
10.00 %
|
174.353.499
|
173.80 ₺
|
10.00 %
|
5.409.556
|
14.19 ₺
|
10.00 %
|
824.512.713
|
73.30 ₺
|
9.98 %
|
1.555.165.172
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
46.26 ₺
|
-10.00 %
|
1.351.175.971
|
395.25 ₺
|
-9.97 %
|
232.334.342
|
7.14 ₺
|
-9.96 %
|
300.179.462
|
692.00 ₺
|
-9.95 %
|
175.684.004
|
12.42 ₺
|
-9.93 %
|
1.590.106.245
Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Mayıs 2026 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 45,25 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,30 yükseliş ile 53,30 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
45,25 ₺
|
0,08 %
|
E
|
53,30 ₺
|
0,30 %
Altın fiyatlarında son durum (07 Mayıs 2026 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,02 :artarakazalarak 4.739,16 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,44 yükseliş sonucu 6.917,78 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,44 yükselerek 11.310,57 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 45.103,92.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.739,16 ₺
|
1,02 %
|
6.917,78 ₺
|
1,44 %
|
45.103,92 ₺
|
1,44 %
|
11.310,57 ₺
|
1,44 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -2,24 değer kaybederek 79.864,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,89 düşerek 2.292,60 dolardan işlem gördü.