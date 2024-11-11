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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 11 Kasım 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 11 Kasım 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (11 Kasım 2024 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,00 değer kazanarak 9.276,78 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,09 azalış ile 34,34 liraya geriledi. Gram altın ise yüzde -2,56 ile 2.892,47 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 11.11.2024 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 11 Kasım 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        11 Kasım 2024 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,00 yükseliş ile 9.276,78 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse AKMGY,FADE,ISGSY, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SURGY,BRMEN,SUNTK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (7.234.722.334.06 TL), ISCTR (6.773.124.027.97 TL), THYAO (6.107.665.113.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        26.34
        3.95 %
        7.234.722.334
        I
        12.06
        2.20 %
        6.773.124.028
        T
        288.00
        -0.78 %
        6.107.665.114
        A
        52.55
        2.64 %
        5.798.627.869
        K
        176.50
        2.98 %
        3.881.504.630
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        214.50
        10.00 %
        13.981.110
        F
        15.85
        9.99 %
        60.390.656
        I
        33.90
        9.99 %
        58.799.592
        K
        218.20
        9.98 %
        85.562.585
        A
        98.70
        9.97 %
        206.875.497
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        71.10
        -10.00 %
        337.226.659
        B
        5.93
        -7.20 %
        2.974.177
        S
        24.32
        -5.88 %
        234.841.484
        S
        55.25
        -4.91 %
        68.473.734
        E
        35.68
        -4.85 %
        81.557.171
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Kasım 2024 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde -0,09 azalarak 34,34 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,72 düşerek 36,57 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,34
        -0,09 %
        E
        EUR/TRY
        36,57
        -0,72 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (11 Kasım 2024 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -2,40 değer kaybederek 2.620,40 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -2,56 değer kaybederek 2.892,47 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.729,19 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 18.854,21 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.620,40
        -2,40 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.892,47
        -2,56 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        18.854,21
        -2,58 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.729,19
        -2,56 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 4,53 değer kazanarak 83.268,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,34 yükselerek 3.211,16 dolardan işlem gördü.

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