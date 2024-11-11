Piyasalarda gün sonu: 11 Kasım 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

11 Kasım 2024 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,00 yükseliş ile 9.276,78 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse AKMGY,FADE,ISGSY, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SURGY,BRMEN,SUNTK oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (7.234.722.334.06 TL), ISCTR (6.773.124.027.97 TL), THYAO (6.107.665.113.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Kasım 2024 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde -0,09 azalarak 34,34 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,72 düşerek 36,57 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (11 Kasım 2024 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -2,40 değer kaybederek 2.620,40 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -2,56 değer kaybederek 2.892,47 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.729,19 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 18.854,21 lira oldu.