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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 22 Nisan 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 22 Nisan 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (22 Nisan 2025 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,10 değer kaybederek 9.312,13 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,16 artış ile 38,26 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,12 ile 4.214,58 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 22 Nisan 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        22 Nisan 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,10 düşüş ile 9.312,13 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi TERA,ETILR,VANGD, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise PEHOL,MERCN,DURKN.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.282.330.014.75 TL), ASELS (5.566.828.775.70 TL), TOASO (5.511.416.259.10 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        320.00
        1.59 %
        7.282.330.015
        A
        131.70
        2.97 %
        5.566.828.776
        T
        188.50
        -2.89 %
        5.511.416.259
        A
        50.40
        1.25 %
        4.736.271.852
        K
        145.20
        -3.52 %
        4.542.792.272
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        78.80
        9.98 %
        659.172.937
        E
        12.24
        9.97 %
        100.897.802
        V
        25.58
        9.97 %
        29.704.976
        T
        490.75
        9.97 %
        110.340.170
        S
        83.45
        9.95 %
        166.897.410
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        16.11
        -10.00 %
        1.483.804.837
        M
        16.58
        -9.99 %
        141.735.228
        D
        17.59
        -9.98 %
        269.363.864
        C
        5.27
        -9.76 %
        128.949.396
        M
        16.58
        -9.65 %
        256.305.358
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Nisan 2025 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,16 yükselerek 38,26 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,23 düşerek 43,92 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,26
        0,16 %
        E
        EUR/TRY
        43,92
        -0,23 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (22 Nisan 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,28 azalış ile 3.414,29 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde 0,12 yükselişle 4.214,58 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.890,84 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.479,07 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.414,29
        -0,28 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.214,58
        0,12 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.479,07
        0,12 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.890,84
        0,12 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,48 değer kazanarak 91.272,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 5,26 yükselerek 1.713,64 dolardan işlem gördü.

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