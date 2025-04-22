Piyasalarda gün sonu: 22 Nisan 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (22 Nisan 2025 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,10 değer kaybederek 9.312,13 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,16 artış ile 38,26 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,12 ile 4.214,58 liraya çıktı.
22 Nisan 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,10 düşüş ile 9.312,13 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi TERA,ETILR,VANGD, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise PEHOL,MERCN,DURKN.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.282.330.014.75 TL), ASELS (5.566.828.775.70 TL), TOASO (5.511.416.259.10 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
320.00 ₺
|
1.59 %
|
7.282.330.015
|
131.70 ₺
|
2.97 %
|
5.566.828.776
|
188.50 ₺
|
-2.89 %
|
5.511.416.259
|
50.40 ₺
|
1.25 %
|
4.736.271.852
|
145.20 ₺
|
-3.52 %
|
4.542.792.272
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
78.80 ₺
|
9.98 %
|
659.172.937
|
12.24 ₺
|
9.97 %
|
100.897.802
|
25.58 ₺
|
9.97 %
|
29.704.976
|
490.75 ₺
|
9.97 %
|
110.340.170
|
83.45 ₺
|
9.95 %
|
166.897.410
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
16.11 ₺
|
-10.00 %
|
1.483.804.837
|
16.58 ₺
|
-9.99 %
|
141.735.228
|
17.59 ₺
|
-9.98 %
|
269.363.864
|
5.27 ₺
|
-9.76 %
|
128.949.396
|
16.58 ₺
|
-9.65 %
|
256.305.358
Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Nisan 2025 Salı)
Dolar/TL bugün yüzde 0,16 yükselerek 38,26 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,23 düşerek 43,92 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,26 ₺
|
0,16 %
|
E
|
43,92 ₺
|
-0,23 %
Altın fiyatlarında son durum (22 Nisan 2025 Salı)
Altının ons fiyatı yüzde -0,28 azalış ile 3.414,29 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde 0,12 yükselişle 4.214,58 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.890,84 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.479,07 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.414,29 ₺
|
-0,28 %
|
4.214,58 ₺
|
0,12 %
|
27.479,07 ₺
|
0,12 %
|
6.890,84 ₺
|
0,12 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,48 değer kazanarak 91.272,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 5,26 yükselerek 1.713,64 dolardan işlem gördü.