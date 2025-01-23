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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 23 Ocak 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 23 Ocak 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (23 Ocak 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazanarak 10.118,37 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,02 düşerek 35,64 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,46 ile 3.144,89 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 23.01.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 23 Ocak 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        23 Ocak 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,13 yükseliş ile 10.118,37 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi RAYSG,DITAS,BSOKE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DERHL,BERA,BRKVY oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.939.376.016.25 TL), YKBNK (10.240.035.402.70 TL), KCHOL (7.624.827.716.70 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        309.75
        1.47 %
        11.939.376.016
        Y
        33.00
        -0.96 %
        10.240.035.403
        K
        180.30
        1.75 %
        7.624.827.717
        I
        14.51
        -2.16 %
        7.263.098.845
        A
        68.15
        -2.08 %
        7.009.860.641
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        R
        748.00
        10.00 %
        441.748.665
        D
        16.77
        9.97 %
        34.008.229
        B
        12.48
        9.96 %
        277.523.191
        B
        115.10
        9.93 %
        244.330.560
        P
        6.55
        9.90 %
        304.723.080
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        17.29
        -9.43 %
        188.219.597
        B
        15.70
        -7.76 %
        249.191.647
        B
        63.20
        -6.78 %
        274.702.778
        E
        16.10
        -5.57 %
        75.772.218
        P
        7.10
        -5.21 %
        214.851.109
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Ocak 2025 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,02 azalış ile 35,64 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,01 yükseliş ile 37,14 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,64
        -0,02 %
        E
        EUR/TRY
        37,14
        0,01 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (23 Ocak 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,48 azalış ile 2.743,25 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,46 düşüşle 3.144,89 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.141,89 olurken, Cumhuriyet altını ise 20.504,66 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.743,25
        -0,48 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.144,89
        -0,46 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        20.504,66
        -0,46 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.141,89
        -0,46 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,76 değer kaybederek 103.031,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,04 düşerek 3.228,15 dolardan işlem gördü.

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