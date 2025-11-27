Piyasalarda gün sonu: 27 Kasım 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (27 Kasım 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,28 değer kazanarak 10.945,49 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,05 azalış ile 42,43 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,18 değer kaybederek 5.672,40 liraya düştü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27 Kasım 2025 Perşembe tarihinde günü 10.945,49 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,28 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse MANAS,LYDYE,BMSTL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise BORLS,ENSRI,LIDER oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (7.748.277.611.74 TL), AKBNK (7.212.726.081.85 TL), THYAO (6.770.818.492.75 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
13.34 ₺
|
1.83 %
|
7.748.277.612
|
63.75 ₺
|
0.39 %
|
7.212.726.082
|
272.50 ₺
|
-0.64 %
|
6.770.818.493
|
34.40 ₺
|
7.10 %
|
5.696.485.191
|
236.00 ₺
|
-3.71 %
|
5.643.919.321
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
9.58 ₺
|
9.99 %
|
316.428.794
|
14,982.50 ₺
|
9.98 %
|
178.354.270
|
98.65 ₺
|
9.98 %
|
2.248.142.535
|
11.47 ₺
|
9.97 %
|
90.958.103
|
52.40 ₺
|
9.95 %
|
53.476.031
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
5.76 ₺
|
-10.00 %
|
395.555.953
|
86.55 ₺
|
-9.98 %
|
24.078.961
|
41.70 ₺
|
-9.97 %
|
247.873.575
|
202.40 ₺
|
-9.96 %
|
152.897.683
|
11.06 ₺
|
-9.93 %
|
617.302.929
Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Kasım 2025 Perşembe)
Dolar/TL yüzde -0,05 azalarak 42,43 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,16 yükselerek 49,30 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
42,43 ₺
|
-0,05 %
|
E
|
49,30 ₺
|
0,16 %
Altın fiyatlarında son durum (27 Kasım 2025 Perşembe)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,02 değer kaybederek 4.161,17 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,18 değer kaybederek 5.672,40 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.274,37 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 36.984,04 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.161,17 ₺
|
-0,02 %
|
5.672,40 ₺
|
-0,18 %
|
36.984,04 ₺
|
-0,18 %
|
9.274,37 ₺
|
-0,18 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 4,50 artış ile 90.884,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,56 yükseliş ile 3.002,58 doları buldu. Brent Petrol ise 63,24 dolar