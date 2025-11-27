Habertürk
        Piyasalarda gün sonu: 27 Kasım 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (27 Kasım 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,28 değer kazanarak 10.945,49 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,05 azalış ile 42,43 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,18 değer kaybederek 5.672,40 liraya düştü.

        Giriş: 27.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 27.11.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 27 Kasım 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27 Kasım 2025 Perşembe tarihinde günü 10.945,49 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,28 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse MANAS,LYDYE,BMSTL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise BORLS,ENSRI,LIDER oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (7.748.277.611.74 TL), AKBNK (7.212.726.081.85 TL), THYAO (6.770.818.492.75 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        13.34
        1.83 %
        7.748.277.612
        A
        63.75
        0.39 %
        7.212.726.082
        T
        272.50
        -0.64 %
        6.770.818.493
        K
        34.40
        7.10 %
        5.696.485.191
        T
        236.00
        -3.71 %
        5.643.919.321
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        9.58
        9.99 %
        316.428.794
        L
        14,982.50
        9.98 %
        178.354.270
        B
        98.65
        9.98 %
        2.248.142.535
        C
        11.47
        9.97 %
        90.958.103
        D
        52.40
        9.95 %
        53.476.031
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        5.76
        -10.00 %
        395.555.953
        E
        86.55
        -9.98 %
        24.078.961
        L
        41.70
        -9.97 %
        247.873.575
        P
        202.40
        -9.96 %
        152.897.683
        P
        11.06
        -9.93 %
        617.302.929
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Kasım 2025 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde -0,05 azalarak 42,43 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,16 yükselerek 49,30 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,43
        -0,05 %
        E
        EUR/TRY
        49,30
        0,16 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (27 Kasım 2025 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,02 değer kaybederek 4.161,17 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,18 değer kaybederek 5.672,40 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.274,37 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 36.984,04 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.161,17
        -0,02 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.672,40
        -0,18 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        36.984,04
        -0,18 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.274,37
        -0,18 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 4,50 artış ile 90.884,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,56 yükseliş ile 3.002,58 doları buldu. Brent Petrol ise 63,24 dolar

