Piyasalarda gün sonu: 27 Kasım 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27 Kasım 2025 Perşembe tarihinde günü 10.945,49 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,28 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse MANAS,LYDYE,BMSTL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise BORLS,ENSRI,LIDER oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (7.748.277.611.74 TL), AKBNK (7.212.726.081.85 TL), THYAO (6.770.818.492.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Kasım 2025 Perşembe)

Dolar/TL yüzde -0,05 azalarak 42,43 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,16 yükselerek 49,30 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (27 Kasım 2025 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,02 değer kaybederek 4.161,17 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,18 değer kaybederek 5.672,40 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.274,37 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 36.984,04 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 4,50 artış ile 90.884,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,56 yükseliş ile 3.002,58 doları buldu. Brent Petrol ise 63,24 dolar