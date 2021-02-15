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Şemdinli'de PKK lanetlendi!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Güvenlik Korucuları Derneği üyeleri ile vatandaşlar, alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetledi.

PKK'YA LANET! Son dakika... Şemdinli'de PKK lanetlendi!
Şemdinli'de PKK lanetlendi!
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AA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Gara'da alıkonan ve terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı dualarla anılırken, bölücü terör örgütü lanetlendi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

AA'da yer alan habere göre Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Ubeydullah Şen, dernek üyeleri ve ilçe sakinleri, ellerinde Türk bayraklarıyla İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

22 YIL ÖNCE ELEBAŞI GETİRİLDİ

Terör örgütü PKK aleyhine slogan atan grup adına açıklama yapan dernek sözcüsü Fikri Algül, eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 22 yıl önce bugün Kenya'nın başkenti Nairobi'deki havaalanında güvenlik güçlerince yakalandığını anımsattı.

"TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR"

Hain terör örgütüne karşı verilen mücadelenin, milletin güçlü desteği ve dualarıyla devam ettiğini belirten Algül, Türkiye'nin sadece terör örgütüyle değil, teröre destek veren, paravanlık yapan ve terörü meşrulaştıran kişi ve yapılarla da mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı.

"TÜRKİYE TERÖRE GEÇİT VERMEYECEK"

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Algül, şunları kaydetti: "Türkiye bu kirli ilişkileri açık etme ve bütün terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye, terör örgütlerine, onların sahiplerine, uzantılarına ve destekçilerine geçit vermeyecektir.

"VATAN BÖLÜNMEZ, BÖLÜNMEYECEK!"

Buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. PKK terörünü bir kez daha kınıyoruz. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Vatan bölünmez, bölünmeyecek."

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