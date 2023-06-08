Türkiye Sigorta Basketbol Ligi yarı finalinde bu akşam Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom karşı karşıya geliyor. Ankara temsilcisi normal sezonu lider bitirdiği için saha avantajını elde ederek ilk iki müsabakada seyircisi önünde oynadı ve 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Saha avantajını geri alan Pınar Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Türk Telekom ile kozlarını paylaşacak. İşte, Pınar Karşıya Türk Telekom maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve kadroları…