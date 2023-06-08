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Play-off 3. karşılaşma! Karşıyaka Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Basketbol Ligi’nde play-off heyecanı devam ediyor. Yarı final 3. maçında Pınar Karşıyaka sahasında Türk Telekom’u konuk etmeye hazırlanıyor. İlk iki maçı Ankara’da oynanan seride durum 1-1’e geldi. 3 galibiyete ulaşan ekibin adını finale yazdıracağı zorlu seride heyecan dorukta. Peki, Pınar Karşıyaka Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

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  • Play-off 3. karşılaşma! Karşıyaka Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Türkiye Sigorta Basketbol Ligi yarı finalinde bu akşam Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom karşı karşıya geliyor. Ankara temsilcisi normal sezonu lider bitirdiği için saha avantajını elde ederek ilk iki müsabakada seyircisi önünde oynadı ve 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Saha avantajını geri alan Pınar Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Türk Telekom ile kozlarını paylaşacak. İşte, Pınar Karşıya Türk Telekom maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve kadroları…
  • Play-off 3. karşılaşma! Karşıyaka Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    PINAR KARŞIYAKA TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN?

    Pınar Karşıyaka Türk Telekom maçı 8 Haziran (bugün) saat 20.00’de oynanacak.
  • Play-off 3. karşılaşma! Karşıyaka Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    PINAR KARŞIYAKA TÜRK TELEKOM BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Pınar Karşıyaka Türk Telekom basketbol maçı beIN Sport 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
  • Play-off 3. karşılaşma! Karşıyaka Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    KADROLAR

    Pınar Karşıyaka: Ali Efe Barış, Angel Delgado, Berkan Durmaz, Braian Angola, Deniz Kılıçlı, Dusan Cantekin, Efe Ergi Tırpancı, Errick McCollum, Jaylon Brown, Kenan Sipahi, Mert Celep, Mindaugas Kuzminskas, Skyler Flatten, Thomas Akyazılı,Vitto Brown
  • Play-off 3. karşılaşma! Karşıyaka Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Türk Telekom: Alihan Demir, Arda Özdoğan, Atakan Biçer, Axel Bouteille, Batuhan Acar, Berk Demir, Boran Güler, Burak Gözeneli, Emircan Koşut, Erkan Yılmaz, Jerian Grant, Mehmet Yağmur, Mevlüt Melih Doğan, Nate Sestina, Rıdvan Öncel, Semih Erden, Tony Taylor, Tyrique Jones

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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