PlayStation, Extra ve Deluxe paketlerine birden fazla kategoride kullanıcıların zevklerine yönelik oyunlar sunacak. Tüm bunların dışında Essential listesine de kaliteli oyunlar eklenecek. Sony, PlayStation Plus Eylül oyunlarını kullanıcılarına sundu. Essential, Extra ve Premium için birçok oyun kullanıcıların kullanımına açılıyor. Essential üyelerine üç oyun verilirken, Extra ve Deluxe kullanıcılarına ise Assassin’s Creed: Origins ve Watch Dogs 2 gibi yapımlar sunulacak. İşte ayrıntılar...
PLAYSTATION PLUS EYLÜL AYI ÜCRETSİZ OYUNLAR NELER?
PlayStation’ın Xbox Game Pass’a rakip olarak yeniden tasarladığı PS Plus, oyun skalasını her geçen gün yenilemeye devam ediyor. 6 Eylül tarihinde yenilenecek olan Essential kütüphanesine, Need for Speed Heat, Toem ve Granblue Fantasy: Versus eklenecek.
PLAYSTATION PLUS EYLÜL AYI OYUN LİSTESİ
PlayStation Plus Essential Eylül oyunları
Need for Speed Heat (PS4)
Toem (PS5)
Granblue Fantasy: Versus (PS4)
PlayStation Plus Extra ve Deluxe Eylül oyunları
Alex Kidd In Miracle World DX
Assassin’s Creed Origins
Chicory: A Colorful Tale
Deathloop
Dragon Ball Xenoverse 2
Monster Energy Supercross: The Official Video Game 5
Rabbids Invasion: The Interactive TV Show
Rayman Legends
Scott Pilgrim VS The World
Spiritfarer: Farewell Edition
Watch Dogs 2
PlayStation Plus Deluxe Eylül oyunları
Bentley’s Hackpack (PS3)
Kingdom of Paradise (PSP)
Sly Cooper: Thieves In Time (PS3)
Syphon Filter 2 (PS1)
The Sly Collection (PS3)
Toy Story 3 (PSP)
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