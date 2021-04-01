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PlayStation Plus Nisan 2021 oyunları neler? PS Plus hangi oyunlar ücretsiz olacak?

PlayStation Plus, Nisan 2021 oyunları belli oldu. PlayStation Plus Nisan ayında PS4 ve PS5'e gelecek oyunları açıkladı. Peki, PlayStation Plus, Nisan 2021 oyunları neler? PS Plus hangi oyunlar ücretsiz olacak? İşte detaylar...

PlayStation Plus Nisan 2021 oyunları neler? PS Plus hangi oyunlar ücretsiz olacak?

Sony, PlayStation Plus abonelerine nisan ayında vereceği oyunları resmen açıkladı. Bu ay birbirinden dikkat çekici yapımlar PS4 ve PS5 kullanıcılarının beğenisine sunuluyor. Peki, PlayStation Plus, Nisan 2021 oyunları neler? PS Plus hangi oyunlar ücretsiz olacak? İşte detaylar...

PLAYSTATION PLUS NİSAN 2021 OYUNLARI

Nisan ayının en ilgi çekici oyunu Days Gone. Bend Studio tarafından geliştirilen yapım, 2019'da PS4'e özel olarak çıkmıştı. Days Gone, bu senenin ikinci çeyreği içinde PC'ye geliyor.

Sniper Elite serisini daha önce duymuş veya oyunlarından birini oynamış olabilirsiniz. Zombie Army 4: Dead War, Sniper Elite serisinin yan oyunu. TPS kamera açısına sahip oyunda, Nazi zombilere karşı savaşıyorsunuz.

Nisan ayının son oyunu ise Oddworld: Soulstorm. Oddworld: New 'n' Tasty'nin devam oyunu olan yapım, çıkış tarihinde PS Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulacak.

Üç oyunda 6 Nisan'dan itibaren indirmeye sunulacak. Days Gone ve Zombie Army 4: Dead War, PS4 ve PS5'te yer alırken, Oddworld: Soulstorm ise PS5 kullanıcılarına ücretsiz olacak.

Days Gone

Düşmancıl Pacific Northwest çölünde geçen bu devasa açık dünya aksiyon macerası Days Gone'da kaçak motosikletçi ve ödül avcısı Deacon St. John'u kontrol edin. Yeni bir hayat kurmaya çalışırken ve Kaçıklar olarak bilinen vahşi yaratıkların tahrip ettiği bir dünyada hayatta kalmaya çalışırken yaptığınız bir hata, son hatanız olabilir.

Zombie Army 4: Dead War

1940'ların Avrupa'sında geçen, 1-4 oyuncuya kadar destek veren, tüyler ürpertici bir nişancı oyununda Zombie Army Trilogy'nin alternatif tarihine devam edin. İnsanlığı hortlakların Kıyametinden kurtarmak için savaşırken iğrenç gizli düşmanlar, destansı silahlar ve devasa yeni seviyeler sizi bekliyor.

Oddworld: Soulstorm

Doğrudan 2014 Oddworld: New ‘N’ Tasty’nin kaldığı yerden devam eden bu oyunda Abe'in kahramanlık yolculuğunu sürdürün. Oddworld: Soulstorm’da Abe bilgisiz bir Mudokon yaratığından Glukkonlar'ın mega şirket makinelerine karşı ön safta savaşarak herkese umut olan sıra dışı bir kahramana dönüşüyor.

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